Не нужен нам берег сирийский, чужая война не нужна …
В свое время, когда «Арабская весна» только начиналась, Москва вынуждена была вмешаться в противостояние с Западом сразу на нескольких фронтах. Чтобы остановить это безумие. Однако ситуация несколько поменялось, пришло время принимать более взвешенные с точки зрения геополитики решения. Союз с Тель-Авивом в этих условиях – не самая плохая идея.
Россия продолжает активные консультации с Израилем по проблеме сирийского мирного урегулирования. Пока что договориться о создании демилитаризованной зоны в Сирии не удалось. Речь идет об отсутствии иностранных войск, прежде всего иранских парамилитари, на чем настаивают израильтяне. В то же время некоторые успехи в ходе переговоров между Лавровым и Нетаньяху были достигнуты. Речь идет о сохранении статус-кво. Тем не менее, в свете «особых» отношений между Москвой и Дамаском и принципиальных израильско-сирийских разногласий по вопросу о принадлежности Голан напряженность в регионе сохраняется.
Конфликт между Израилем и Сирией в регионе начался далеко не вчера. На какое-то время о войне можно было забыть в свете драматических событий, охвативших почти всю сирийскую территорию. Асад вступил в ожесточенную борьбу с мятежниками, которые всерьез вознамерились захватить власть в Дамаске, причем в авангарде находились военные, а отнюдь не игиловцы и не кто-либо еще. Только в 2014 году радикальные исламисты воспользовались хаосом на Ближнем Востоке и захватили значительные территории.
Сирийские правительственные войска одержали ряд значительных побед, освободив от игиловцев большие территории в центре и на востоке страны. Впрочем, этот результат был достигнут значительным напряжением сил и средств. Были мобилизованы войска по всей стране, в том числе местное ополчение. На передовую выдвинулись элитные подразделения, например бригада «Тигры».
На фоне успехов правительства САР в борьбе с умеренными оппозиционерами и исламистами возрастает риск столкновения между Сирией и Израилем. Сейчас верные правительству Башара Асада войска сражаются с боевиками так называемого «Исламского государства» в непосредственной близости от израильской границы. Понятно, что армия обороны Израиля сохраняет повышенную боеготовность в районе Голанских высот. Буквально на днях в этом районе произошел серьезный инцидент: две ракеты «Град» (их в Израиле часто называют «Катюшами») взорвались в озере «Кинерет». Надо отдать должное мудрости командования ЦАХАЛа: ответный удар был нанесен по ракетным установкам, принадлежащим группировке ИГИЛ (организация запрещена на территории Российской федерации). Хотя прежде израильтяне нередко атаковали позиции правительственных сил Сирии и «Хизбаллы». Накануне Министерство обороны РФ обнародовало сведения, согласно которым вечером 25 июля игиловцы попытались спровоцировать удар ЦАХАЛа по позициям лоялистов и подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию из района населенных пунктов Шаджара и Нафа.
ИГИЛ (организация запрещена на территории Российской федерации) теперь во многом напоминает загнанную в угол крысу. Она все еще ощеривается и может укусить. Она все еще опасна. Теракты в Сирии свидетельствуют о том, что от игиловцев еще можно ожидать много неприятных сюрпризов.
В четверг президент Арабской республики отметил, что российский военный контингент в Сирии сохранит свое присутствие, причем не только для борьбы с терроризмом, но и для поддержания баланса сил в регионе и в мире. По его словам, речь идет о долгосрочном договоре между Москвой и Дамаском, предусматривающем присутствие российских военных на базе «Хмеймим» в ближайшие 40 лет.
Напомним, что военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года после просьбы «о братской помощи» со стороны президента Асада, опирающегося на алавитское меньшинство. Хотя российские потери значительно меньше тех, которые были у Советского Союза во время Афганской войны, вопрос о реальной цене этого военного вмешательства сохраняется. Война все еще ведется на чужой территории, причем, по сути, на стороне мусульман-шиитов. Пока еще никто не выигрывал подобные войны.
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