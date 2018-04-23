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23 апреля 18:57
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Саргсян - не Путин

Серж Саргсян – хороший человек и при встрече я бы пожал ему руку. Потому что у него был выбор. Он мог уйти, а мог применить силу. Власть лишает вождей рассудка. Цепляясь за власть, они способны на самые безумные поступки. Саргсян не переступил черту. Поэтому хорошего в нем больше, чем плохого. Хотя и плохого, должно быть, достаточно. Иначе 160 тысяч человек не вышли бы на улицы в стране, где все население 3 миллиона. Нам бы дела не было до Армении, но уж больно много параллелей с Россией накопилось. Там тоже живут бывшие советские люди. При этом Армения – вообще один из немногих союзников России. В России больше всего на свете власть боится именно уличных протестов. И делает все, чтобы люди не могли митинговать, а если уж митингуют — то замуровать протестующих понадежнее. У нас тут всякие акции намечаются на днях по случаю очередного путинского срока. Много ли выйдет людей, недовольных тем, что они проживут всю жизнь при одном президенте, как при царе? В Москве народу больше, чем в Армении раз в пять точно. Будет здесь 160 тысяч недовольных? Да 160 тысяч даже в 2011-2012 годах не было! А тогда казалось, что ну какое-то невероятное недовольство в народе созрело. В Москве накануне вышло несколько сот московских армян – они поддержали земляков, митингующих на родине. 

И я не сильно удивлюсь, если на майских акциях против Путина участников будет не сильно больше, чем этих московских армян. Сейчас мне любопытно, как про события в Армении будет говорить телеящик. Потому что телеящик говорит только то, что велит начальство. Как объяснить нашему народу, что в дружественной стране вдруг начались выступления против законной власти и законная власть ушла? Но главное, что через шесть лет у нас может повториться армянский сценарий передачи власти. Понятно, что никуда Путин уходить не захочет. И есть вульгарный способ оставить его у власти – просто переписав Конституцию. А есть пошлый, но законный путь – снова сделать его премьер-министром. Можно придумать и нечто промежуточное, превратив Россию в парламентскую республику, чтобы фактическим главой государства был премьер – то есть опять-таки Путин. Шесть лет пролетят – оглянуться не успеешь. И глядя на Армению, стратеги и методисты в Кремле не могут не прикидывать, сколько людей выйдет на улицу у нас, когда здесь захотят устроить рокировочку? Сейчас кажется, что с нами могут проделывать вообще любые трюки – все стерпим, со всем смиримся и еще спасибо скажем.

Источник - Эхо Москвы

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