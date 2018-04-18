Меню
В мире
Смертность от гриппа возросла в три раза
В мире
18 апреля 10:57

В самолете американской авиакомпании во время полета взорвался двигатель. Один человек погиб

В США в результате авиапроисшествия на рейсе компании Southwest Airlines погиб один человек и пострадали еще семеро. Во время полета загорелся и затем взорвался один из двигателей лайнера. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа

Фото: Twitter/joeasaprap

В США в результате авиапроисшествия на рейсе компании Southwest Airlines погиб один человек и пострадали еще семеро. Во время полета загорелся и затем взорвался один из двигателей лайнера. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

Авиапроисшествие «как в кино» произошло на рейсе №1380 из Нью-Йорка в Даллас. В двигателе самолета Boeing 737-700 начался пожар, после чего он взорвался. На записи разговоров в кабине пилотов слышно, как один из них кричит: «У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел».

По словам пассажиров рейса, после взрыва одну из женщин частично «засосало» в разбитое взрывом окно, но другим пассажирам удалось затащить ее обратно. Очевидцы также рассказали, что на какое-то время пилоты потеряли контроль над самолетом. Пассажиры думали, что сейчас лайнер разобьется, однако все обошлось.

Самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии. При осмотре лайнера выяснилось, что взрывом были повреждены крыло, фюзеляж и окна, сообщает Русская служба ВВС.

Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем.

Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен. Глава NTSB Роберт Самуолт сообщил, что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.

Материалы по теме
Пассажиров авиакомпании «Россия» эвакуировали из самолета из-за нападения пчел
Пассажирский самолет S7 вылетел в Аликанте из Москвы с опозданием из-за золотых слитков
В аэропорту Омска во время погрузки пассажира с ограниченными возможностями повредили самолет
Сейчас на главной
Горячие новости
Колонии с приятной атмосферой
Управление ФСИН по Приморскому краю предоставит заключенным региональных исправительных колоний возможность посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Специально для арестантов будут организованы спортбары с телевизорами
Авторская колонка
«Ну, что? Как обычно: тюрьма, дурдом и хоспис?»
Прошедший в минувшие выходные добровольческий слет (кстати, прекрасное, очень подходящее для таких мероприятий слово) «Доброфорум» порадовал и прекрасной атмосферой, и еще более прекрасными людьми, и такими же встречами, случившимися между ними
Сапронов Сергей
Горячие новости
«Молодая гвардия Единой России» научит своих активистов противостоять оппозиционерам
Активисты движения объединятся в группы по 100-200 человек для обучения уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на провластных митингах
Горячие новости
Свалочный газ неопасен, но на улицу выходить не стоит
В подмосковном Волоколамске, который протестует против мусорного полигона «Ядрово», врачам выдали памятки с «правильными» ответами на вопросы тех, кто жалуется на плохое самочувствие из-за выбросов свалочного газа
Горячие новости
В Стерлитамаке «проблемный» подросток напал с ножом на учителя
В республике Башкирия ученик 9-го класса школы №1 совершил нападение на учительницу и двух школьниц, а затем поджог учебное заведение. Подросток напал с ножом на педагога и девочку, которая выпрыгнула из окна второго этажа
Горячие новости
Роскомнадзор заявил о готовности заблокировать Facebook
Роскомнадзор заявил о готовности ведомства ограничить доступ к социальной сети Facebook. Блокировка будет возможной в случае, если администрация соцсети не подчинится требованиям российского законодательства
ЦППК
ЦППК как диагноз
Вот, кажется, сменился гендиректор в ЦППК – можно ожидать каких-то перемен, надежд на лучшее, но выясняется, что смена руководства компании – это просто смена вывески, не более. И тот же Михаил Хромов, с 2012 года планомерно топивший ЦППК, остался в компании. В совете директоров. В качестве председателя.
Горячие новости
Такой аттракцион москвичам не нужен
Председатель партии «Яблока» Эмилия Слабунова потребовала от мэра Москвы Сергея Собянина остановить строительство колеса обозрения в Останкинском районе. Жители района также выступают против появления вблизи жилых домов сооружения высотой 140 метров
Горячие новости
Здесь закрыли, тут открыли
Жители подмосковного Одинцово пожаловались на несанкционированную мусорную свалку, которая появилась в городе некоторое время назад. Местные рассказали, что отходы на территорию промзоны начали свозить из-за закрытия полигона «Ядрово» под Волоколамском
Горячие новости
Госдума потратит почти 8 млн рублей на исследование работы депутатов в регионах
Дума потратит 7,8 млн рублей на экспертно-аналитическое исследование деятельности депутатов в региона. Заявка на проведение исследовательской работы появилась на сайте госзакупок
Авторская колонка
Не просить, а судить
Запрет лекарств будет не первой подлостью на счету Государственной Думы. Один закон Димы Яковлева чего стоит! Но лекарства — это уже перебор. Это как применение оружия массового уничтожения – удар по площадям.
Гозман Леонид
Горячие новости
Пора домой
В связи с напряженными отношениями между Россией и странами Запада Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Суть проекта состоит в том, чтобы вернуть домой российских студентов, обучающихся в «недружественных» странах
декларации о доходах
Не по заслугам – так по чину
Простые россияне в перерывах между бомбежками Сирии и противостоянием с Америкой, очень любят финал сериала о том, кто и сколько заработал из тех господ, что любят, рассказывать с экранов телевизоров про затянутые пояса… Посмотрим – не стал ли жить хуже кто-нибудь из круга избранных
Горячие новости
Сначала пусть подрастут
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова поддержала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко законодательно оформить запрет на участие в протестных акциях несовершеннолетних граждан
Горячие новости
Правосудие по-русски: сначала отсиди, потом оправдаем
Мособлсуд в понедельник, 16 апреля, отменил решение Истринского городского суда Московской области об административном аресте на 15 суток организатора митинга против волоколамского полигона ТБО «Ядрово» Артема Любимова
Авторская колонка
Служить при дворе
– Ну и что вы можете? – спросил меня какой-то их чин по кадрам. – Да всё, что вам требуется. Могу повышать рейтинг, обеспечивать нужный резонанс, отбивать любые вражеские происки... – Еще что? – буркнул он. – Для придворного работника этого недостаточно ...
Ларин Александр
Горячие новости
Сам себя не похвалишь...
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России
Горячие новости
Президентству Путина нет ни конца, ни края
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова