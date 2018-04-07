Меню
В мире
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
В мире
07 апреля 19:25

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей около одного из ресторанов. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая водителя грузовика. Ранения получили около 50 человек

Фото: Twitter/orKan

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей около одного из ресторанов. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, включая водителя грузовика. Ранения получили около 50 человек.

Грузовик наехал на людей недалеко от ресторана Kiepenkerl, который пользуется большой популярностью у местных жителей. В полиции считают, что акция была спланированной. Водитель покончил с собой.

Правоохранительные органы сообщили о гибели трех пешеходов в результате происшествия. Не менее 50 человек получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

В связи с происшествием в городе проводится спецоперация  по розыску возможного сообщника водителя фургона. Спецслужбы также ищут взрывчатые вещества. Часть города оцеплена.

Материалы по теме
Ростуризм предупредил россиян о возможных терактах под Новый год в Европе и США
Госдепартамент США предупредил о высоком риске терактов в Европе под Новый год
Испанская полиция ликвидировала предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне
Сейчас на главной
Горячие новости
Не умеешь копить – живи бедно
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пенсионеры не умеют копить деньги и инвестировать их в прибыльные активы. Отметим, что годовая зарплата г-жи Набиуллиной составляет 27 млн рублей, а средний доход пенсионера - 100 тысяч рублей
Горячие новости
И в горе и в радости, в богатстве и в бедности
Власти США объяснили включение в новый санкционный список члена совета директоров компании «Сибур» Кирилла Шамалова. В пояснении к публикации о введении санкций Минфин США указал, что г-н Шамалов был женат на дочери президента России Катерине Тихоновой
Горячие новости
Олигархи попали под санкции
Власти США в пятницу, 6 апреля, объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Санкции связаны с обвинениями в адрес России во вмешательстве в ход американских выборов в 2016 году
Горячие новости
Камчатские депутаты и министры повысили себе пенсию вопреки запрету суда
Депутаты Законодательного Собрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для высокопоставленных чиновников и руководителей парламента. Законопроект был внесен губернатором Владимиром Илюхиным
Горячие новости
Роскомнадзор потребовал заблокировать Telegram
Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства
Горячие новости
Синоптики сообщили об аномальном потеплении в Москве и Подмосковье
Синоптики обещают в Москве и Московской области в пятницу, 6 апреля, аномальное потепление. По данным центра погоды «Фобос», столбики термометра днем поднимутся до 13-15 градусов тепла
Горячие новости
Очередник не трамвай, подвинется
Мэрия Москвы выставила на продажу квартиры в центре города, которые предназначались очередникам. Квартиры были построены в рамках городской программы «Жилище» с целью передачи или продажи на льготных условиях многодетным семьям, военным и т.д.
Горячие новости
Пролетая над гнездом без справки
Федеральная налоговая служба начала масштабную кампанию по выявлению незарегистрированной недвижимости российских дачников. Согласно предварительным данным, число нелегальных построек оценивается в 100-150 млн единиц
Спорт
«Спартак» влетел в полуфинал на «Крыльях»
Четвертьфинал между «Крыльями Советов» и «Спартаком», который в конце февраля был перенесен из-за холодной погоды, завершился в Самаре победой гостей, забивших три мяча и пропустивших лишь один
здравоохранение
Минздрав не хочет видеть нацию здоровой
Не так давно Валентина Матвиенко раскритиковала существующую систему медицинского страхования, назвав ее неэффективной, и предложила создать систему, в которой граждане пользовались бы услугами частных страховых компаний и поликлиник добровольно
Горячие новости
Москвичи уличили сайт «Активный гражданин» в накрутке голосов
Местные жители, которые почти три года пытаются защитить парк от строительства православного храма, сообщают, что им голосование в «Активном гражданине» недоступно. По словам москвичей, сайт блокирует их голоса
Горячие новости
Конкурс без конкурса
Компания «Р-Фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки, за что ее должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков. Однако фирма продолжает участвовать в торгах и недавно получила еще один госконтракт от Минздрава почти на миллиард рублей
Горячие новости
Под Красноярском обнаружили секретную резиденцию для Владимира Путина и Игоря Сечина
Центр управления расследованиями рассказал о строительстве в Красноярском крае на берегу Енисея VIP-резиденции. Объект строится под видом спортивно-оздоровительного комплекса
Горячие новости
Правительство предложило лишить РЖД монополии на железнодорожные перевозки
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ликвидации государственной монополии компании «Российские железные дороги» на пассажирские перевозки.
Авторская колонка
Бортников как мессенджер
Г-н Бортников сообщает, что в минувшем году было предотвращено 25 терактов. Цифру эту проверить невозможно, с таким же успехом он мог бы заявить про 250 терактов, - мы должны верить на слово. Я, например, не верю.
Ганапольский Матвей
Горячие новости
Burger King и «Му-Му» снизят цены в кафе на территории аэропортов
ФАС добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса»
Горячие новости
Не нарушишь - не построишь
Стоимость строительства ЦКАД увеличилась на 13,5 млрд рублей и сейчас составляет 313,27 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года на строительство дороги было направлено 38,4 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния вместо заявленных 62,6 млрд рублей
Горячие новости
Выживали как могли
Депутаты Госдумы в условиях финансового кризиса и снижения реальных доходов россиян утвердили сразу два законопроекта, которые помогут гражданам хоть как-то выжить в суровые времена. Теперь россияне могут свободно собирать валежник и отапливать свои дома