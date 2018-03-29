Детям российских богачей могут запретить обучаться в британских университетах
Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за отравления Сергея Скрипаля могут ввести мораторий на обучение граждан РФ в колледжах и университетах королевства
Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за отравления Сергея Скрипаля могут ввести мораторий на обучение граждан РФ в колледжах и университетах королевства. Пока введение такого запрета обсуждается на неофициальном уровне. Если же такое решение будет принято, то в первую очередь оно ударит по российской элите, чьи дети в массе своей обучаются за границей.
Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов сообщил изданию Ura.RU, что его знакомые британские эксперты сообщили о том, что подготовительные обсуждения данного вопроса, пока неофициальные, уже идут в парламенте королевства.
Меры против россиян, которые отправили или только собираются отправить своих детей на учебу в Великобританию, могут последовать в различных формах. Например, власти страны могут поставить вопрос об источниках денег на дорогое британское обучение детей.
Также власти могут выдать предписание не принимать для оплаты за обучение деньги, полученные коррупционным путем. Сейчас британские финансовые службы уже проводят проверки поступлений денежных средств гражданам России, находящимся на территории Великобритании.
Действующее законодательство Британии позволяет арестовывать и конфисковывать денежные средства, легальность происхождения которых не доказана. Конфисковать могут также средства, уже поступившие на счета учебных заведений.