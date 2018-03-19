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19 марта 17:14

Власти Польши не исключили высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Власти Польши вслед за Великобританией планируют выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик

Фото: visualrian.ru

Власти Польши вслед за Великобританией планируют выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик, слова которого приводит Gazeta Prawna.

Санкции против России польские власти начали обсуждать еще неделю назад, однако конкретное решение по данному вопросу откладывали до объявления официальных результатов президентских выборов в России.

Замминистра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский сообщил, что Варшава в связи с отравлением Сергея Скрипаля попытается убедить официальный Берлин отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» и намерена поддержать Великобританию в санкциях против России.

Напомним, ранее власти Великобритании потребовали от 23 российских дипломатов покинуть страну в течение недели. Такое решение было принято из-за причастности России к отравлению Сергея Скрипаля, который несколько лет назад был осужден за шпионаж в пользу британских властей.

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