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15 марта 16:22

Добровольцы ЧВК «Вагнера» подготовили засаду для террористов в провинции Хомс

Разведчики частной военной компании «Вагнера» вместе с сирийскими военными перехватили связного-контрабандиста и полевого командира боевиков, которые направлялись в населенный пункт Самалиль

Разведчики частной военной компании «Вагнера» вместе с сирийскими военными перехватили связного-контрабандиста и полевого командира боевиков, которые на мотоциклах направлялись в населенный пункт Самалиль в сирийской провинции Хомс. Одного террориста бойцам удалось уничтожить. Второго российские добровольцы взяли в плен.

Сирийское министерство обороны опубликовало в сети видео засады. На ролике видно, как затаившийся на холме в высокой траве снайпер следит через прицел за проезжающими мимо боевиками. В какой-то момент он начинает стрелять и вскоре попадает в цель. Террористы пытаются отстреливаться, но не успевают: мотоцикл падает. Один из боевиков уничтожен, но второй еще жив. Оператор снимает, как бойцы ведут террориста к лагерю. На видео слышны разговоры на арабском и русском языках.

Общение российских добровольцев можно услышать на многих подобных видео: «вагнеровцы» часто участвуют в операциях проправительственных сил. Они успели зарекомендовать себя в САР как опытные бойцы, способные справиться даже с самыми сложными заданиями: ликвидацией террористов, разминированием объектов, охраной важных наземных конвоев. За плечами каждого добровольца богатый опыт сражений: многие приезжают в Сирию из Донбасса, а некоторые присоединяются к «Группе Вагнера» после многолетней службы в вооруженных силах.

Главный редактор радиостанции «Радио России» Андрей Медведев, говоря о добровольцах, неизменно называет их героями. Благодаря им россияне, да и все жители мира, могут спать спокойно. То же касается и неопытных призывников, которых «вагнеровцы» оберегают от исполнения боевого долга.

Западные журналисты, однако, регулярно пытаются оклеветать деятельность ЧВК «Вагнера».  Особенно тщательно они оболгали гибель российских добровольцев под ударом международной коалиции в ночь на 8 февраля в Дейр-эз-Зоре. СМИ, в частности, уверяли, что жертвами атаки американцев стали сотни бойцов.

Но пропаганда Запада провалилась, когда Андрей Трошев, которого журналисты считают главой ЧВК «Вагнера», рассказал, что в САР тогда погибли 14 россиян. Аналогичные данные предоставил и немецкий журнал Der Spiegel. Корреспонденты издания пообщались с работниками единственного в провинции госпиталя, и медики заявили, что утром 8 февраля получили тела примерно 10 российских добровольцев.

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