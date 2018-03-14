Власти Великобритании вышлют 23 российских дипломата из-за отравления Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также сообщила, что министры и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России
Власти Великобритании потребуют высылки из страны 23 российских дипломатов. Сотрудники российского посольства должны покинуть страну в течение недели.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также сообщила, что министры и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.
Поводом для таких мер послужило отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервнопаралитическим газом. Британские власти считают, что к отравлению причастна Россия, так как Скрипаль был отравлен газом типа «Новичок», созданным в СССР.
Издание The Independent сообщает, что Тереза Мэй не ограничится высылкой российских дипломатов. В настоящее время она разрабатывает план экономической войны против России.