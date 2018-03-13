Великобритания вышлет российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля
Британские власти также намерены заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, если они не смогут подтвердить законность происхождения денег, на которые было куплено имущество
Власти Великобритании рассматривают вопрос о высылке из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По данным The Guardian, британские власти также намерены заморозить активы связанных с Кремлем российских олигархов и чиновников, если они не смогут подтвердить законность происхождения денег, на которые было куплено имущество. Лондон может рекомендовать отключить российские банки от международной межбанковской системы электронных платежей SWIFT.
Ранее сообщалось, что из-за истории с отравлением осужденного за шпионаж в пользу Великобритании полковника британские чиновники откажутся от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что за отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля вероятнее всего стоит Россия. По ее данным, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в Советском Союзе в 1970-х годах.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти поддерживают версию о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает ТАСС.