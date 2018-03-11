После отравления Сергея Скрипаля британские власти внесут в «список Магнитского» 49 россиян
Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются
Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в отношении фигурантов «списка Магнитского» будут введены визовые и экономические санкции. Готовящиеся ограничения предусматривают отказ в выдаче виз и заморозку активов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Telegraph.
Напомним, что закон о введении санкций против граждан, виновных в нарушении прав человека и пытках, был принят британским парламентом в 2017 году.
Британские власти отмечают, что решение о включении 49 россиян в «список Магнитского» было принято еще до инцидента с отравлением осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако если версия об участии России в отравлении Скрипаля подтвердится, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери около торгового центра. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в состоянии комы.
Следы ядовитого вещества следователи обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери, где накануне отравления обедали Скрипали. Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри, сообщает Русская служба ВВС.
Специалисты также изучают скамейку, на которой обнаружили пострадавших, дом бывшего разведчика, паб The Bishop's Mill, где он был, а также кладбище, на котором похоронены жена и сын шпиона.