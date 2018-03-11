Меню
В мире
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
В мире
11 марта 10:16

После отравления Сергея Скрипаля британские власти внесут в «список Магнитского» 49 россиян

Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются

Фото: stop-book.com

Власти Великобритании намерены внести в свой «список Магнитского» 49 российских чиновников и силовиков, причастных к нарушению прав человека и коррупции. Имена фигурантов списка пока не сообщаются.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в отношении фигурантов «списка Магнитского» будут введены визовые и экономические санкции. Готовящиеся ограничения предусматривают отказ в выдаче виз и заморозку активов, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Напомним, что закон о введении санкций против граждан, виновных в нарушении прав человека и пытках, был принят британским парламентом в 2017 году.

Британские власти отмечают, что решение о включении 49 россиян в «список Магнитского» было принято еще до инцидента с отравлением осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако если версия об участии России в отравлении Скрипаля подтвердится, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери около торгового центра. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в состоянии комы.

Следы ядовитого вещества следователи обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери, где накануне отравления обедали Скрипали. Сейчас ресторан окружен защитным экраном, специалисты продолжают работать внутри, сообщает Русская служба ВВС.

Специалисты также изучают скамейку, на которой обнаружили пострадавших, дом бывшего разведчика, паб The Bishop's Mill, где он был, а также кладбище, на котором похоронены жена и сын шпиона.

Материалы по теме
Британские чиновники откажутся от посещения ЧМ-2018 в России из-за отравления экс-полковника ГРУ
В Великобритании госпитализировали следователей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ
В Таганроге скончался один из отравившихся таллием сотрудников авиазавода
Сейчас на главной
Горячие новости
У самолета Ан-26 «вырвало» закрылок
Причиной крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии могли стать проблемы с закрылками. По данным специалистов, перед авиакатастрофой у самолета «вырвало» один из закрылков
Горячие новости
На страже миропорядка: бойцы ЧВК «Вагнера» помогут в освобождении Восточной Гуты
Чуть больше месяца прошло после гибели бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации
Горячие новости
«Это железная причина для увольнения Слуцкого»
Политик выразил сожаление, что из-за обвинений в сексуальных домогательствах в России не уходят в отставку, зато сведения, указанные в декларации о доходах, вполне могут стать поводом для лишения депутатского мандата
Горячие новости
​Подарочная карта раздора
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться
Горячие новости
Независимый наблюдатель не пройдет
Центризбирком РФ через суд лишил регистрации СМИ Алексея Навального «Левиафан». От этого издания 4,5 тысячи наблюдателей подали заявки на аккредитацию на выборы президента России.
Горячие новости
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 10 человек
В Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8. В правоохранительных органах республики сообщили о гибели трех человек
Авторская колонка
Трави помалу
Нет у меня никаких симпатий к Сергею Скрипалю. Осудили его за шпионаж. Секреты он продавал за хорошие деньги – какие могут быть симпатии? Делать из таких людей борцов за свободу и врагов режима – это пошло и глупо. Скрипаль – плохой человек. Но за свои поступки он уже был приговорен к серьезному сроку.
Орехъ Антон
Горячие новости
Спикер Госдумы посоветовал жалующимся на домогательства журналисткам сменить работу
Вячеслав Володин назвал заявление корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой о сексуальных домогательствах попыткой дискредитировать народного избранника
Россельхозбанк
Банкир с большой дороги
Наше издание уже рассказывало о том, как руководство государственного «Россельхозбанка» загоняет перспективных заемщиков в кредитную кабалу, после чего банально отбирает самые привлекательные активы и передает их либо аффилированным структурам, либо «правильным» партнерам.
Горячие новости
В России за год число мультимиллионеров выросло на 27%
В России за минувший год на 27% выросло число мультимиллионеров (размер состояния 50 млн долларов и выше). Об этом говорится в докладе World Wealth Report
Горячие новости
Минтруда предложило штрафовать работодателей за отказ в выборе «зарплатного» банка
Министерство труда предложило штрафовать работодателей, которые нарушают право сотрудников на выбор банка для открытия «зарплатного» счета
Горячие новости
Покупая дом, сначала спроси, кто твои соседи
Строители элитного жилого комплекса «Сколково Парк для Жизни» в Московской области замуровали окна, которые выходят на коттедж вице-премьера правительства Игоря Шувалова
Горячие новости
«Аэрофлот» пригрозил VIP-пассажирам лишением привилегий за дебоши
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена и дальше ужесточать санкции в отношении буйных пассажиров, даже если они имеют VIP-статус. В авиакомпании намерены лишать своих постоянных пассажиров за дебоши платиновых и золотых карт
Горячие новости
В Сирии разбился российский самолет Ан-26
В Сирии при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли 32 человека
Авторская колонка
В России отключат интернет?
Что у президента на уме, то у его советника на языке. «Россия технически готова к отключению от Интернета» — бодро заявил для СМИ один из них — Герман Клименко. Конечно, это как бы «в ответ» на якобы имеющееся страстное желание Запада отрубить РФ от мировой Сети
Гудков Геннадий
Горячие новости
​Голосуй или проиграешь
Российские магазины, автозаправочные станции, кинотеатры, банки и другие организации по просьбе Центризбиркома подключились к повышению явки избирателей на выборах президента России. Так, сеть супермаркетов «Магнит» стала призывать граждан прийти на выборы и проголосовать.
ЦППК
«Авгиевы конюшни» ЦППК
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Центральная ППК» генеральным директором ОАО «Центральная ППК» с 15 февраля 2018 года назначен Максим Юрьевич Дьяконов. Если кто-то скажет, что это новость из новостей, не соглашусь. Новость не в том, КОГО назначили. Новость в том, КОГО ушли.
Горячие новости
Каждый избиратель на вес золота
В госкомпании «Роснефть» решили выяснить, собираются ли сотрудники голосовать на выборах президента России 18 марта. Руководство компании также намерено собрать информацию о том, на каких конкретно избирательных участках будут голосовать работники