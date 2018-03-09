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09 марта 18:44

На страже миропорядка: бойцы ЧВК «Вагнера» помогут в освобождении Восточной Гуты

Чуть больше месяца прошло после гибели бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации

Чуть больше месяца прошло после гибели бойцов так называемой ЧВК «Вагнера» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате удара американской авиации. Пожалуй, это был первый случай, когда сведения о российских добровольцах в Сирии стали предметом широкого обсуждения в обществе.

Информация о количестве погибших сначала была противоречивой. Разные СМИ писали о нескольких сотнях. Особенно в этом усердствовали украинцы. Американские военные были весьма осторожны в оценках. Точки над «i» расставило заявление председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, который в довольно резкой форме сообщил, что всего погибло 14 вагнеровцев. Затем было расследование немецкого журнала Der Spiegel, подтвердившее эти данные.

Особенно острая дискуссия развернулась вокруг самого факта существования российской частной военной компании. Для России это новое явление, но совсем не новое для остального мира. Частные военные компании есть у США, Великобритании, Китая, Франции и других стран. Как объяснил главный редактор проекта PolitRussia Руслан Осташко, они выполняют задачи, в которых по тем или иным соображениям не могут принимать участия обычные армейские подразделения.

Самой известной среди иностранных ЧВК является американская Black Water, которая впервые проявила себя в 2001 году в Афганистане. Организация эта настолько законспирирована, что даже высокопоставленные чины в Пентагоне некоторое время не знали о её существовании и роде деятельности. С того времени потери Black Water в разных операциях оцениваются в 1400 человек, имена которых остаются неизвестными широкой общественности.

ЧВК «Вагнера», в свою очередь, занимаются в Сирии борьбой с боевиками разных группировок, защищая тем самым нашу страну от угрозы распространения терроризма. Делают это они весьма успешно, о чём свидетельствует статистика ФСБ. Если в 2012 году в нашей стране было совершено более трёх сотен преступлений террористической направленности, то в прошлом году их было всего 25. Разумеется, это заслуга не только сотрудников ФСБ, работающих в России, но и вагнеровцев, которые уничтожают бандитов в Сирии.

Сейчас самой горячей точкой в Сирии стала Восточная Гута – террористический анклав в пригороде Дамаска, откуда боевики обстреливают сирийскую столицу. Там террористы удерживают фактически в качестве заложников около сотни тысяч мирных жителей. Очевидно, что для их освобождения и уничтожения анклава нельзя использовать армейские подразделения с тяжёлым вооружением из-за опасности больших потерь среди гражданских. Зато небольшие группы спецназа и ЧВК идеально подходят для такой работы.

Недавно стало известно, что вагнеровцы как раз и направляются в Восточную Гуту на поддержку сирийской армии. Известно, что террористы за время владения этим районом создали там разветвлённую сеть подземных туннелей и бункеров. И российским бойцам предстоит опасная миссия – разведать эту систему и заблокировать свободное перемещение боевиков по Восточной Гуте. Другая задача – помочь вывести мирных жителей из опасного места.

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