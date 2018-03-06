В Сирии при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим потерпел крушение российский Ан-26
В Сирии при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли 32 человека
В Сирии при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли 32 человека - 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
В Минобороны России сообщили РИА Новости, что изучением причин крушения самолета займется комиссия военного ведомства.
Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ан-26 могла стать техническая неисправность. Огневого воздействия на самолет не было.
Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно 500 метров до посадочной полосы.