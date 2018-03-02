Меню
В мире
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
В мире
02 марта 12:09

Справедливый бой с «черной заразой» или почему российские добровольцы ЧВК «Вагнера» лучше американских

Последнее время западные СМИ пестрят заголовками о многочисленных потерях российских добровольцев в Сирии. Речь идет о ситуации в Дейр-эз-Зоре, где коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийским правительственным войскам

Последнее время западные СМИ пестрят заголовками о многочисленных потерях российских добровольцев в Сирии. Речь идет о ситуации в Дейр-эз-Зоре, где коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийским правительственным войскам. 

По информации различных источников поступали противоречивые данные о количестве погибших. Западные средства информации предоставляли данные о погибших россиян в количестве от 100 до 400 человек. Подобная информация потребовала дополнительной проверки, и тогда журналисты издания «Правда.ру» обратились за комментарием к председателю «Лиги ветеранов боевых конфликтов», а по некоторым данным и лидеру так называемой ЧВК «Вагнера» Андрею Трошеву. Тот, в весьма резкой форме ответил, что погибло 14 россиян. Однако официальный комментарий предполагаемого лидера ЧВК «Вагнера» не смог остановить поток публикаций с порочащими честь бойцов материалами.

Само существование частных компаний говорит о наличии определенных целей за пределами государства для защиты собственных международных целей и интересов. ЧВК укомплектованы профессиональными военными, чья подготовка и техническое оснащение осуществляется на более высоком уровне, нежели в рядах срочной службы в регулярной армии. Более того, содержание ЧВК обходиться гораздо дешевле, чем регулярная армия, а сама структура в случае законодательной регламентации деятельности таковых может стать дополнительными рабочими местами для людей, кто связал свою жизнь с военным делом. В первую очередь, это касается бывших военнослужащих и ветеранов боевых конфликтов, кто считает своим правым делом бороться за интересы своей страны далеко за её пределами. Что касается ЧВК «Вагнера», то добровольцы из этой кампании несут службу в охваченной огнем Сирии и ведут борьбу с «черной заразой» международного терроризма. Это ни что иное, как защита России на дальних рубежах, с целью недопущения проникновения радикальных исламистов в Россию.

Институт частных военных компаний существует повсеместно, в том числе и США. Небезызвестная американская ЧВК Blackwater выполняла ряд определенных задач, начиная с момента вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. В операции было задействовано более 400 тысяч американских военных, а точное количество участников BW до сих пор неизвестно. Также и туманны цели, для выполнения которых американская ЧВК присутствовала в Ираке те несколько лет пока шла основная фаза военной кампании. Есть информация о заработке BW за этот период - это сумма в районе 2 млрд. долларов, что, вне всякого сомнения, говорит об истинных целях «заезда» в Ирак. Это же подтверждает и тот факт, что командование ЧВК не скрывает своих финансовых целей в местах дислокации. 

Однако на этом все не заканчивается, так как ЧВК BW была не раз замечена в бесчинствах на территории региона Ближнего Востока, а также злоупотреблении «служебным положением». Самым резонансным стал случай в 2007 году, когда в результате беспорядочной стрельбы на улицах Багдада погибло 14 человек. Случай стал настолько резонансным, что по данному инциденту американским судом было вынесено решение в отношении троих сотрудников Blackwater с серьёзными сроками заключения. Репутация американских ЧВК после подобных скандалов упала. 

Не всегда выполнение целей за пределами родной страны несёт благие цели, иногда это и чисто финансовый интерес с целью «обкатки» нового оружия и захвата объектов инфраструктуры. Другое дело, когда речь идёт о реальной борьбе и защите своей Родины от угрозы мирового терроризма далеко за пределами «родных стен». Честь и хвала российским добровольцам, чьё обостренное чувство справедливости и желание защитить простых людей, преобладает над чувством собственной безопасности, зачастую балансируя между жизнью и смертью.

Материалы по теме
Российские Су-57 ответили за ЧВК «Вагнера» ударами по боевикам в Восточной Гуте
Американские СМИ назвали «повара Путина» владельцем ЧВК Вагнера
Сеть продолжают наводнять фейки о гибели российских бойцов ЧВК в Сирии
Сейчас на главной
Горячие новости
Московская полиция заказала 45 овчарок с «крепкими нервами» для охраны метрополитена
УВД на Московском метрополитене ГУ столичного МВД объявило тендер на поставку служебных собак для охраны подземки. Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей
фермеры
Кубанский земельный беспредел под «крышей» судьи без диплома
Кроме как в Краснодарском крае про судью Хахалеву раньше мало кто слышал. До той самой «золотой свадьбы» дочери, на которой засветились якобы бесплатно выступавшие звезды эстрады первой величины.
госконтракты
«Золотая жила» госзаказа
Публикуя новый рейтинг «Короли госзаказов», Forbes едва ли кого-то рассчитывал удивить громкими именами и огромными суммами. Даже ссылка на то, что составлять этот «хит-парад» с каждым днем все сложней и сложней, понятно даже студенту.
Горячие новости
Придется подождать
Климатическая весна в Москве и Московской области начнется не раньше конца марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Тот случай, когда придется подождать», - отметил синоптик
Горячие новости
Сбербанк после послания президента пообещал снизить ставку по ипотеке до 7%
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах снизить ставку по ипотечному кредиту до 7% «в течение 1-2 лет». С таким заявлением банкир выступил после призыва президента Владимира Путина сделать ипотеку более доступной для граждан
Горячие новости
«Это отрезвит любого потенциального агрессора»
В ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоялась презентация новейшего российского оружия. Впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат»
Горячие новости
Президент пообещал побороть бедность
Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с проблемы бедности населения России. По словам главы государства, сейчас финансовые трудности испытывают около 20 миллионов граждан
Горячие новости
Поддержка спортсменов дорогого стоит
Российские болельщики получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за «правильное» поведение на Олимпийских играх в Пхенчхане. Премии получили болельщики из организованной группы, поездка которой финансировалась за счет общественных организаций
Авторская колонка
Ушел или ушли?
Телеграмм-канал «Труба под Неглинной» сообщил о том, что Шамиль Курмашов покинет пост заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам. Новость которая не обрадует многих.
Воронцов Сергей
Горячие новости
Отыщем и приведем за шкирку
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать
Горячие новости
День победы российского кино
Чиновники Минкультуры впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Отметим, что глава ведомства Владимир Мединский выступает за введения специальных «каникул» для отечественного кино
Горячие новости
Суд Швейцарии отказался запрещать СМИ писать о попытках Абрамовича получить вид на жительство
В решении швейцарского суда говорится, что в стране действует свобода слова, а сам суд не желает выступать в роли цензора
Горячие новости
Не отмоешь – не проживешь
Британские журналисты и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли связь между отмыванием денег в крупнейшем банке Дании и фирмой, которая может быть связана с ближним кругом президента России Владимира Путина
авиакомпании
Что хотим, то и воротим
Пользуясь своими приоритетными позициями российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» в очередной раз изменил список вещей, разрешенных к провозу в качестве ручной клади и ввел жесткий контроль ее размеров и веса – и всего лишь для того, чтобы дать обратный ход
Горячие новости
Борис Титов предложил менять столицу России каждые 12 лет
Кандидат в президенты и уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов предложил менять столицу России каждые 12 лет. По его мнению, это приведет к развитию экономики в разных регионах страны
Горячие новости
Россия с 1 апреля лишится права проводить международные соревнования
Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проводить международные соревнования по некоторым видам спорта из-за вступившего в силу нового стандарта проведения турниров
Авторская колонка
Свободу Насте Рыбке!
Новости донесли дивное. В Таиланде (!) на курорте Паттайя (!) в отеле во время секс-тренинга задержана Настя Рыбка и ее гуру Алекс Лесли. Вместе с ними доблестные тайские правоохранители замели 40 русских туристов, которые участвовали в их тренинге и отвалили за участие каждый 20.000 батов, т.е. около 600 дол.
Латынина Юлия
Горячие новости
Российские Су-57 ответили за ЧВК «Вагнера» ударами по боевикам в Восточной Гуте
Два российских Су-57 нанесли в Восточной Гуте точечные удары по позициям боевиков, где находились американские военные инструкторы. В этом пригороде Дамаска располагался тренировочный лагерь для радикалов,