Справедливый бой с «черной заразой» или почему российские добровольцы ЧВК «Вагнера» лучше американских
Последнее время западные СМИ пестрят заголовками о многочисленных потерях российских добровольцев в Сирии. Речь идет о ситуации в Дейр-эз-Зоре, где коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийским правительственным войскам
Последнее время западные СМИ пестрят заголовками о многочисленных потерях российских добровольцев в Сирии. Речь идет о ситуации в Дейр-эз-Зоре, где коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийским правительственным войскам.
По информации различных источников поступали противоречивые данные о количестве погибших. Западные средства информации предоставляли данные о погибших россиян в количестве от 100 до 400 человек. Подобная информация потребовала дополнительной проверки, и тогда журналисты издания «Правда.ру» обратились за комментарием к председателю «Лиги ветеранов боевых конфликтов», а по некоторым данным и лидеру так называемой ЧВК «Вагнера» Андрею Трошеву. Тот, в весьма резкой форме ответил, что погибло 14 россиян. Однако официальный комментарий предполагаемого лидера ЧВК «Вагнера» не смог остановить поток публикаций с порочащими честь бойцов материалами.
Само существование частных компаний говорит о наличии определенных целей за пределами государства для защиты собственных международных целей и интересов. ЧВК укомплектованы профессиональными военными, чья подготовка и техническое оснащение осуществляется на более высоком уровне, нежели в рядах срочной службы в регулярной армии. Более того, содержание ЧВК обходиться гораздо дешевле, чем регулярная армия, а сама структура в случае законодательной регламентации деятельности таковых может стать дополнительными рабочими местами для людей, кто связал свою жизнь с военным делом. В первую очередь, это касается бывших военнослужащих и ветеранов боевых конфликтов, кто считает своим правым делом бороться за интересы своей страны далеко за её пределами. Что касается ЧВК «Вагнера», то добровольцы из этой кампании несут службу в охваченной огнем Сирии и ведут борьбу с «черной заразой» международного терроризма. Это ни что иное, как защита России на дальних рубежах, с целью недопущения проникновения радикальных исламистов в Россию.
Институт частных военных компаний существует повсеместно, в том числе и США. Небезызвестная американская ЧВК Blackwater выполняла ряд определенных задач, начиная с момента вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. В операции было задействовано более 400 тысяч американских военных, а точное количество участников BW до сих пор неизвестно. Также и туманны цели, для выполнения которых американская ЧВК присутствовала в Ираке те несколько лет пока шла основная фаза военной кампании. Есть информация о заработке BW за этот период - это сумма в районе 2 млрд. долларов, что, вне всякого сомнения, говорит об истинных целях «заезда» в Ирак. Это же подтверждает и тот факт, что командование ЧВК не скрывает своих финансовых целей в местах дислокации.
Однако на этом все не заканчивается, так как ЧВК BW была не раз замечена в бесчинствах на территории региона Ближнего Востока, а также злоупотреблении «служебным положением». Самым резонансным стал случай в 2007 году, когда в результате беспорядочной стрельбы на улицах Багдада погибло 14 человек. Случай стал настолько резонансным, что по данному инциденту американским судом было вынесено решение в отношении троих сотрудников Blackwater с серьёзными сроками заключения. Репутация американских ЧВК после подобных скандалов упала.
Не всегда выполнение целей за пределами родной страны несёт благие цели, иногда это и чисто финансовый интерес с целью «обкатки» нового оружия и захвата объектов инфраструктуры. Другое дело, когда речь идёт о реальной борьбе и защите своей Родины от угрозы мирового терроризма далеко за пределами «родных стен». Честь и хвала российским добровольцам, чьё обостренное чувство справедливости и желание защитить простых людей, преобладает над чувством собственной безопасности, зачастую балансируя между жизнью и смертью.