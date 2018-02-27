Российские Су-57 ответили за ЧВК «Вагнера» ударами по боевикам в Восточной Гуте
Два российских Су-57 нанесли в Восточной Гуте точечные удары по позициям боевиков, где находились американские военные инструкторы. В этом пригороде Дамаска располагался тренировочный лагерь для радикалов,
Два российских Су-57 нанесли в Восточной Гуте точечные удары по позициям боевиков, где находились американские военные инструкторы. В этом пригороде Дамаска располагался тренировочный лагерь для радикалов, которых США планировали бросить против сил Башара Асада.
Российская авиация наносила удары по боевикам в Восточной Гуте с 23 по 25 февраля. За это время, по предварительным данным, американцы потеряли не менее 120 человек убитыми. Арабские и сирийские СМИ уже окрестили операцию ВКС России «местью» за погибших под Дейр-эз-Зором российских добровольцев из так называемой ЧВК «Вагнер».
Напомним, что в ночь на 8 февраля международная коалиция во главе с США обстреляла позиции сирийского ополчения, а затем нанесла авиаудары, обрушив на сирийских бойцов все, что у нее было в арсенале. Истребители-бомбардировщики F-15E, ударные БПЛА MQ-9 Reaper, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты Apache и стратегические бомбардировщики B-52 разгромили не только группу ополченцев, выдвинувшуюся к месту предполагаемого дислоцирования террористов, но и сравняли с землей всю их базу в Хшаме. В результате бомбардировки погибли 14 «вагнеровцев», сообщил глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого также считают руководителем ЧВК «Вагнер». Он призвал не обращать внимания на «сказки», которые появились по поводу потерь ЧВК в СМИ: по его словам, это лишь «сопли на мельницу врагов». Согласно разведанным, коалиция нанесла удар, с легкостью соблазнившись провокацией террористов, которые ранее атаковали позиции проамериканских курдов в Дейр-эз-Зоре. Обвинив в атаке сирийских ополченцев, США использовали этот инцидент как предлог для удара по союзникам Асада. Кроме того, сирийские источники сообщают о «перебежчиках» из запрещенного в РФ террористического «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена в России) среди курдов, курируемых американцами.
Российские Су-57 отработали позиции боевиков в Восточной Гуте с большой точностью, чтобы максимально облегчить задачу сирийским военным, планирующим зачистить пригород от террористов, держащих в страхе мирное население Дамаска многочисленными терактами и артобстрелами жилых кварталов. Лишь после этого у жителей окрестностей сирийской столицы появился шанс покинуть злополучный район, воспользовавшись новым гумкоридором.
Американские инструкторы не оказались бы в числе потерь, если бы США иначе отнеслись к своей роли в Сирии и не делали бы задачу свержения Асада приоритетнее борьбы с терроризмом. Объединившись, силы коалиции и ВКС России, курдские формирования, сирийское ополчение, спецподразделение «Охотники на ИГИЛ (организация запрещена в России)» и ЧВК «Вагнер» смогли бы подавить последние очаги терроризма в САР в максимально короткие сроки, дав возможность межсирийскому диалогу развиваться в мирных условиях, предоставив сирийскому народу самостоятельно решать дальнейшую судьбу страны и Асада. Однако прозападные силы решили иначе. За что и поплатились в Восточной Гуте.