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24 февраля 09:35

Американские СМИ назвали «повара Путина» владельцем ЧВК Вагнера

Американский журналисты предположили, что настоящим владельцем частной военной компании «Вагнер», чьи бойцы принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Сирии, может быть ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин

Американский журналисты предположили, что настоящим владельцем частной военной компании «Вагнер», чьи бойцы принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Сирии, может быть ресторатор и бизнесмен Евгений Пригожин.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник в разведке сообщает, что американским спецслужбам удалось перехватить переговоры Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина», с сирийскими чиновниками. Стороны обсуждали «быстрое и сильное» наступление в Сирии.

Переговоры состоялись в конце января 2018 года. По данным издания, г-н Пригожин утверждает, что получил разрешение на наступление от некоего российского министра, сообщает «Медуза». С кем именно говорил Пригожин и от какого министра получил разрешение, не уточняется.

Напомним, в начале февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли бойцы проправительственных сирийских войск. По некоторым данным, под удар попали и бойцы ЧВК Вагнера. Точных данных о количестве погибших россиян до сих пор нет.

В МИД России сообщили, что получили сведения о гибели пяти россиян. По различным сведениям, число погибших может превышать сто человек.

Ресторатор Евгений Пригожин входит в санкционный список Министерства финансов США. Американские власти также подозревают его во вмешательстве в ход выборов президента страны.

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