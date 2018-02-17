Число погибших при авиаударе в Сирии российских бойцов оценили в 334 человека
Число погибших в Сирии российских бойцов в результате авиационного удара, нанесенного международной коалицией во главе с США, может составлять 334 человек. Такие данные привел бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис
Число погибших в Сирии российских бойцов в результате авиационного удара, нанесенного международной коалицией во главе с США, может составлять 334 человек. Такие данные привел бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис.
«Это данные собранные из опроса членов семей, тех людей, кто воевал в Сирии, кто имеет информацию о последних событиях там. На мой взгляд, эта цифра неокончательная», - сообщил Виктор Алкснис телеканалу «Дождь».
По словам экс-депутата, из 334 погибших россиян 217 являлись бойцами пятого штурмового отряда. 10 человек были из второго штурмового отряда, 94 из штурмового отряда «Весна» и 13 человек из артиллерийского дивизиона.
По данным г-на Алксниса, в рейде 7 февраля в Дейр-эз-Зоре также принимали участие военнослужащие Сил специальных операций ВС России. Информации о погибших и пострадавших среди служащих российской армии нет.
До сих пор источники предоставляют разные данные о числе погибших в результате авиаудара по Дейр-эз-Зору. Так, российские СМИ сообщают о 12 погибших и 15 пострадавших. Агентство Bloomberg сообщает о гибели 200 солдат-контрактников, среди которых большинство россиян. Такие же цифры в интервью The New York Times озвучил российский бизнесмен Атаман станицы Свято-Никольская в Асбесте, где состояли двое погибших, рассказал изданию Znak.com о 217 погибших россиянах.
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team называет имена восьми погибших бойцов частной военной компании Вагнера. Имя девятого погибшего обнародовала также радиостанция «Эхо Москвы».
Министерство обороны РФ заявляет, что не располагает данными о гибели в Сирии российских граждан, которые не являются служащими национальной армии. При этом в Министерстве иностранных дел сообщили о гибели пяти человек, которые «предположительно» являются россиянами.