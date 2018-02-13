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13 февраля 10:10

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Турции

Российское санитарное ведомство со ссылкой на данные муниципальных властей провинции Трабзон сообщает, что в районе населенного пункта Акчаабат из-за сибирской язвы госпитализировали 70 человек

Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих поездку в Турцию, о вспышке сибирской язвы в этой стране.

Российское санитарное ведомство со ссылкой на данные муниципальных властей провинции Трабзон сообщает, что в районе населенного пункта Акчаабат из-за сибирской язвы госпитализировали 70 человек, у троих из которых диагноз подтвердился лабораторно. Одна женщина скончалась.

Турецкие специалисты связывают вспышку сибирской язвы «с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса».

Турецкое министерство здравоохранения заверило, что принимает все необходимые меры для недопущения распространения инфекции, а материалы для лабораторных исследований направлены в Анкару.

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