Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Турции
Российское санитарное ведомство со ссылкой на данные муниципальных властей провинции Трабзон сообщает, что в районе населенного пункта Акчаабат из-за сибирской язвы госпитализировали 70 человек
Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих поездку в Турцию, о вспышке сибирской язвы в этой стране.
Российское санитарное ведомство со ссылкой на данные муниципальных властей провинции Трабзон сообщает, что в районе населенного пункта Акчаабат из-за сибирской язвы госпитализировали 70 человек, у троих из которых диагноз подтвердился лабораторно. Одна женщина скончалась.
Турецкие специалисты связывают вспышку сибирской язвы «с разделкой больного сельскохозяйственного животного (коровы) и употреблением в пищу инфицированного мяса».
Турецкое министерство здравоохранения заверило, что принимает все необходимые меры для недопущения распространения инфекции, а материалы для лабораторных исследований направлены в Анкару.