В новый санкционный список могут попасть от 40 до 400 приближенных к Кремлю лиц
К подготовке «черного списка» в Белом доме «относятся очень серьезно». Включение в этот список не означает автоматического попадания под санкции, однако оно имеет «репутационные последствия и повлияет на бизнес».
В новый санкционный список, который в настоящее время готовит администрация президента США Дональда Трампа, могут попасть от 40 до 400 российских бизнесменов и политиков. К подготовке «черного списка» в Белом доме «относятся очень серьезно», сообщил на форуме в Давосе президент Атлантического совета Фредерик Кемп.
«Я думаю, он [список] будет с более серьезными фигурантами (чьи связи с Кремлем и помощь ему во влиянии за рубежом, в том числе на выборы в США, хорошо видны) и более короткий», - заявил Фредерик Кемп, слова которого приводят «Ведомости».
Президент Атлантического совета добавил, что включение в этот список не означает автоматического попадания под экономические и визовые санкции, однако оно имеет «репутационные последствия и повлияет на бизнес».
Напомним, в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» в Белом доме готовят список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которых в США считают приближенными к российскому руководству. В отношении фигурантов списка США могут ввести персональные санкции.