Американские сенаторы лоббируют включение в санкционный список Юрия Чайки и Алишера Усманова
Американские сенаторы попросили администрацию президента Дональда Трампа включить в санкционный список генерального прокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова
Американские сенаторы попросили администрацию президента Дональда Трампа включить в санкционный список генерального прокурора России Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова.
В письме группы сенаторов под руководством представителя штата Миссисипи Роджера Уикера говорится, что основанием для введения санкций против Чайки и Усманова является их «подозрительная деятельность», в которую также вовлечены граждане США. В чем заключается «подозрительная деятельность», не уточняется.
Сенаторы отметили также, что Юрий Чайка и Алишер Усманов упоминались в нескольких антикоррупционных расследованиях. В качестве примера приводятся материалы «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о том, что сыновья генпрокурора сотрудничали с компанией Avilon Automotive Group, которая зарабатывала на госконтрактах, в том числе заключенных с Генпрокуратурой РФ.
Алишер Усманов в свою очередь фигурировал в громком расследовании ФБК о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева.