США включат в санкционный список 50 приближенных к власти россиян и их родственников
Власти США включат в новый санкционный список почти 300 российских граждан. Кандидатами на попадание в «черный список» стали 50 представителей российской элиты и их родственники
Власти США включат в новый санкционный список почти 300 российских граждан. Кандидатами на попадание в «черный список» стали 50 представителей российской элиты и их родственники.
Накануне администрация президента Дональда Трампа завершила подготовку доклада конгрессу о приближенных к высшей российской власти бизнесменах и бенефециарах парагосударственных организаций. Конкретные имена кандидатов в «черный список» не называются, однако не все они в обязательном порядке попадут под санкции.
«Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», - сообщил бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Список «нежелательных» российских граждан формируется в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанного Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. В законе, кроме России, объектами санкций названы также Северная Корея и Иран.