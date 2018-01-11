Госдеп США назвал Россию нежелательной для путешествий страной
Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны отказаться от посещения Российской Федерации в связи с высоким риском угрозы жизни. Россия была включена в список нежелательных для путешествий стран наряду с Нигерией, Кубой, Гондурасом
Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны отказаться от посещения Российской Федерации в связи с высоким риском угрозы жизни. Россия была включена в список нежелательных для путешествий стран наряду с Нигерией, Кубой, Гондурасом, Турцией, Ливаном и Венесуэлой.
Накануне внешнеполитическое ведомство США опубликовало список из четырех групп опасности, в котором Россия включена в третью по опасности группу под названием «Стоит пересмотреть путешествие».
В заявлении Госдепа говорится, что американским гражданам следует избегать поездок в Россию из-за серьезных рисков угрозе жизни. «Условия в стране могут измениться в любое время», - считают американские чиновники.
Основная опасность при посещении России кроется в угрозе терактов, а также преследовании со стороны силовых ведомств. Также американцам не рекомендуется ездить на Северный Кавказ из-за «гражданских беспорядков и терроризма» и в Крым из-за «иностранной оккупации».