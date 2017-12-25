Власти США готовят список «плохих парней» из России
Американские власти готовят еще один санкционный список российских граждан, в отношении которых планируется ввести финансовые ограничения. В список «плохих парней», как его окрестили в Вашингтоне, войдут приближенные к власти лица
Американские власти готовят еще один санкционный список российских граждан, в отношении которых планируется ввести финансовые ограничения. В список «плохих парней», как его окрестили в Вашингтоне, войдут приближенные к власти лица. В Госдепартаменте США отметили, что фигуранты этого списка столкнутся с санкциями «не сразу».
Администрация президента Дональда Трампа в январе 2018 года планирует представить Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», который будет представлять собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти.
Бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид сообщил, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями, например, финансовыми ограничениями. Однако сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции.
По словам г-на Фрида, многие члены Конгресса США хотели бы использовать список «плохих парней» именно таким образом.
«Этот доклад - ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - заявил Фрид, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Эксперты рекомендовали администрации президента при составлении списка «не гнаться за количеством», а составить более короткий, но сильный список «плохих парней», реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии.
Напомним, что ряд российских политиков, бизнесменов и силовиков уже входят в два «черных списка». Один из них – это «список Магнитского», в который включены лица, причастные к нарушению прав человека в России. Второй санкционный список был сформирован после присоединения Крыма к России и начала военных действий на юго-востоке Украины. в него входят компании с государственным участием и лица, приближенные к президенту Владимиру Путину.