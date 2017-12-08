СМИ назвали имя ключевого фигуранта дела о сбитом на Донбассе «Боинге»
Главный инспектор Центрального военного округа России является ключевым фигурантом дела о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге». Имя фигуранта назвали издания The Insider и Bellingcat
Главный инспектор Центрального военного округа России, генерал-полковник Николай Федорович Ткачев является ключевым фигурантом дела о сбитом в Донецкой области малазийском «Боинге». Имя фигуранта назвали издания The Insider и Bellingcat.
В 2016 году Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Голландии, расследующая дело о сбитом самолете, призвала свидетелей авиакатастрофы оказать содействие в опознании людей, подозреваемых в причастности к инциденту. Один из свидетелей имел позывной «Дельфин», а в телефонных разговорах его называли Николаем Федоровичем. Экспертиза голосов показала, что «Дельфин» и Николай Федорович из разных телефонных разговоров является одним и тем же человеком. Другого свидетеля с позывным «Орион» зовут Андрей Иванович.
Пока неизвестно, какую именно роль в трагедии сыграли указанные лица, но СМИ называют их ключевыми фигурантами дела.
Теперь следственная группа «с уверенностью» заявляет, что под позывным «Дельфин» скрывался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.
Генерал Ткачев, который официально ушел в отставку в 2010 году, принимал активное участие в организации разрозненных военных групп ополченцев на Донбассе в 2014 году.
В беседе с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также руководителем попечительского совета Екатеринбургского военного училища. По словам генерала, с 2012 года он «из Екатеринбурга никуда не выезжал».