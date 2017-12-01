Недопуск российской сборной на Олимпиаду используют в предвыборной программе Путина
Кремлевские политтехнологи планируют использовать в предвыборной программе Владимира Путина возможный недопуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиады-2018. Решение об участии российских атлетов в Играх должно быть принято 5 декабря
Кремлевские политтехнологи планируют использовать в предвыборной программе Владимира Путина возможный недопуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиады-2018. Решение об участии российских атлетов в Играх должно быть принято 5 декабря.
Владимир Путин в своей избирательной кампании будет активно использовать тему противодействия России и Запада. В программе будут использоваться тезис о том, что за границей не любят сильную Россию, мешают ей развиваться с помощью санкций, а также притесняют российских спортсменов под видом борьбы с допингом.
Источник телеканала «Дождь» сообщил, что в декабре Владимир Путин должен посетить Всероссийский форум добровольцев, что станет частью его негласной предвыборной кампании. Если к этому сроку Международный олимпийский комитет (МОК) уже огласит вердикт по поводу участия российской сборной в Играх-2018, то президент в своем выступлении достаточно жестко выразится в адрес спортивных функционеров.
Ранее Владимир Путин уже заявлял, что обвинение российских спортсменов в махинациях с допингом связано с предстоящими в России в 2018 году президентскими выборами.
«Все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов», - заявил глава государства.