Имя главы Чечни появилось в материалах дела о попытке госпереворота в Черногории
Рамзана Кадырова подозревают в причастности к попытке совершения государственного переворота в Черногории в 2016 году. Его имя фигурирует в материалах дела, возбужденного в отношении Милана Кнежевича и Андрия Мандича
Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова подозревают в причастности к попытке совершения государственного переворота в Черногории в 2016 году. Его имя фигурирует в материалах дела, возбужденного в отношении Милана Кнежевича и Андрия Мандича.
Кнежевич и Мандич, которые обвиняются в подготовке государственного переворота при поддержке российских властей, направили посольство России письмо, в котором просят о помощи. В этом письме они сообщили, что в материалах дела о попытке переворота фигурирует Рамзан Кадыров, пишут «Известия».
По версии следствия, Кадыров якобы агитировал лидеров мусульманской общины страны за сотрудничество с «Демфронтом» с целью смены действующей власти.
«Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о «российском следе» в черногорских выборах. Судебный процесс - способ оправдать политику правящего режима, которая отвечает интересам западных держав. Военные базы и антироссийские санкции нужны не черногорскому народу, а Вашингтону», - написал в письме лидер «Демфронта» Милан Кнежевич.
Государственный переворот, по данным черногорских властей, должен был произойти в октябре 2016 года. Прокуратура считает, что подготовка к перевороту велась оппозицией при поддержке Москвы. Российские спецслужбы также считают причастными к покушению на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича.