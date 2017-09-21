В Таиланде двух российских туристов задержали из-за электронных сигарет
По данным портала MYSLO, во время прогулки девушка достала из сумки сигарету, когда что-то искала. На нее обратили внимание сотрудники полиции. Россиян обыскали и нашли еще одну электронную сигареты
В Таиланде полиция арестовала двух российских граждан из-за электронной сигареты. Российских туристов Алексея и Дарью задержали на пятый день отдыха.
По данным портала MYSLO, во время прогулки девушка достала из сумки сигарету, когда что-то искала. На нее обратили внимание сотрудники полиции. Россиян обыскали и нашли еще одну электронную сигареты.
Российских туристов доставили в полицию, где они провели почти двое суток. Туристов в итоге отпустили под залог. «В общей сложности нам придется потратить еще порядка 300 тысяч рублей. На адвоката, переводчика, жилье и оплату штрафа. До конца путевки у нас пара дней, затем нам надо будет продлевать визу. Но как мы это сделаем, неизвестно. Полицейские у нас забрали загранпаспорта», - рассказали туристы, слова которых приводит «Лента.ру».
Туристы отметили, что перед поездкой уточнили у менеджеров компании «Библио Глобус», можно ли использовать в Таиланде электронные сигареты, и получили утвердительный ответ.
Между тем, еще в начале сентября эксперты туристического рынка рекомендовали российским туристам воздержаться от ввоза и курения в Таиланде электронных сигарет. Эти гаджеты в стране запрещены.