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20 сентября 11:34

Власти США ужесточили правила выдачи национальных виз

Власти США ужесточили правила выдачи национальных виз. О вступлении в силу новых правил сообщает издание The New York Times со ссылкой на телеграмму госсекретаря США Рекса Тиллерсона

Власти США ужесточили правила выдачи национальных виз. О вступлении в силу новых правил сообщает издание The New York Times со ссылкой на телеграмму госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Согласно новым правилам, получатель американской визы должен в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Для сравнения, ранее такое требование нужно было соблюдать только в течение первого месяца пребывания в Америке.

Так, если в течение трех месяцев иностранный гражданин с туристической визой изменит свои планы и устроится на работу либо заключит брак с гражданином США, то власти страны сочтут это «заведомой ложью» при подаче документов на визу.

«Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, выйдет замуж и подаст на грин-карту в течение 90 дней, то он получит отказ. Это значительное изменение правил», - заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов.

Нарушителям будет грозить депортация из США и трудности при получении повторной визы, сообщает «Медуза».

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