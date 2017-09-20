В Мексике в результате землетрясения погибло более 200 человек. Среди россиян пострадавших нет
В Мексике в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 200 человек. Есть ли среди погибших россияне, пока неизвестно. По данным туристических операторов, в Мексике в настоящее время могут находиться около 100 российских граждан
В Мексике в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 200 человек. Есть ли среди погибших россияне, пока неизвестно. По данным туристических операторов, в Мексике в настоящее время могут находиться около 100 российских граждан.
По данным главы национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте, в результате землетрясения погибли 226 человек. 55 человек погибли в Морелосе, 117 - в Мехико, 39 - в Пуэбле, 12 - в Эдомексе, и 3 человека - в Герреро.
Власти страны не исключают, что по ходу разбора завалов число жертв землетрясения еще может вырасти.
Подземные толчки произошли в Мексике 19 сентября. Самые сильные толчки ощущались в Мехико. Очаг землетрясения располагался на глубине 51 километр.
Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил РБК, что в Мексике сейчас могут находиться около 100 российских туристов. Пока обращений от россиян в посольство РФ в Мексике не поступало. Туристы в основном находятся на курортах Канкун и Ривьера Майя, которые находятся далеко от эпицентра землетрясения.
«Но Ростуризм находится в контакте с Министерством иностранных дел России. В случае поступления информации туристам будет оказываться помощь», - заявил Горин.
В то же время сообщается, что в результате сильного землетрясения в несколько российских дипломатов лишились жилья, однако никто из них не пострадал.