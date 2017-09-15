Министр юстиции Монако ушел в отставку из-за дружбы с олигархом Дмитрием Рыболовлевым
Глава Министерства юстиции Монако Филипп Нармино лишился занимаемой должности из-за дружеских отношений с российским миллиардером. Об отставке министра было объявлено 14 сентября
Глава Министерства юстиции Монако Филипп Нармино лишился занимаемой должности из-за дружеских отношений с российским миллиардером и владельцем футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым. Об отставке министра было объявлено 14 сентября.
Ранее французское издание Le Monde опубликовало расследование о связи Филиппа Нармино и Дмитрия Рыболовлева, после чего министр объявил о решении уйти в отставку.
«Персональные обвинения против меня и постоянные нападки на институт юстиции не позволяют мне продолжить исполнять свои обязанности», - заявил Нармино в ходе специальной пресс-конференции.
По данным Le Monde, российский миллиардер возможно оказывал влияние на судебные органы Монако. В распоряжение журналистов попала переписка, из которой следует, что Рыболовлев регулярно приглашал супругов Нармино в свое шале в швейцарском Гштааде и дарил им подарки.
Издание также напоминает, что в 2015 году в Монако был задержан швейцарский арт-дилер Ив Бувье, которого Дмитрий Рыболовлев обвинил в продаже ему картин по завышенной стоимости.
Сведения о том, что Рыболовлев мог координировать свои действия с полицией и выманить Бувье в Монако, появились в ходе суда над швейцарцем, который сейчас продолжается в княжестве.