Осужденный в США сын депутата Госдумы признался в кибермошенничестве
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, осужденный американским судом на 27 лет за кибермошенничество, признал свою вину. По словам Селезнева, он обналичил 2 млн долларов путем взлома поставщика сервисов по онлайн-платежам для банков
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев, осужденный американским судом на 27 лет за кибермошенничество, признал свою вину. По словам Селезнева, он обналичил 2 млн долларов путем взлома поставщика сервисов по онлайн-платежам для банков. При этом ранее российские власти отрицали вину сына депутата и обвиняли Штаты в похищении гражданина РФ.
Роман Селезнев, который уже находится под арестом, признался в новых преступлениях. Он признал вину в сговоре с целью осуществления хакерской атаки на процессинговую компанию и последующего обналичивания более 2 млн долларов.
Сын депутата рассказал следователям, что в 2008 году он вступил в сговор с целью хищения. Хакеры организовали взлом систем компании RBS Worldpay, которая поставляет для банков онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей. Селезнев принимал участие в обналичивании более 2 млн долларов с кредитных карт, доступ к которым хакеры получили в результате кибератаки.
Напомним, в апреле 2017 года Роман Селезнев был осужден за кражу и продажу 1,7 млн номеров кредитных карт на 27 лет лишения свободы. Суд также обязал его выплатить 179 млн долларов.
Первоначально Селезнев называл свое уголовное преследование политически мотивированным, а себя – политзаключенным. Его отец Валерий Селезнев назвал вынесенный приговор «предрешенным», по его мнению, в деле нет вины его сына. МИД России обвинял американские власти в похищении сына депутата.