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здоровое питание
Вика Васина
07 сентября 02:17

Мир подсел на авокадо

Раньше авокадо называли «зелёным золотом» из-за его полезных свойств, теперь — потому что не каждый может себе его позволить

В Америке две беды: Трамп и рост цен на авокадо. С первой все уже практически смирились, а вот вторая который месяц тревожит крупнейшие медиа: от Bloomberg и Time до Huffington Post.

Из-за моды на здоровое питание среднестатистический американец съедает за год в два раза больше авокадо, чем десять лет назад: 2,7 кг в 2015 году против 1,3 кг в 2006-м. Импорт этих фруктов с 2000 года выросв 73 раза, превысив 700 млн т в год.

Потребление авокадо растёт и в других странах. В Китае — на сотни процентов в год. Но в этом году Мексика, главный поставщик авокадо в мире, столкнулась с неурожаем, и дефицит продукта спровоцировал резкий рост цен.

Раньше авокадо называли «зелёным золотом» из-за его полезных свойств, теперь — потому что не каждый может себе его позволить. В США 10-килограммовый ящик стоит почти $30 — против $14 годом ранее.

Попробуем разобраться в теме, когда кризис дошёл до России.

Америка любит авокадо

Человечество знает авокадо с незапамятных времён. Древние инки и майя начали культивировать его около 5000 лет назад. Конкистадоры привезли его плоды из Мексики в Старый Свет ещё в XVI веке, но по-настоящему популярным фрукт стал только в середине прошлого.

Один из самых популярных сортов — хаас — в 1935 году вывел и запатентовал американский почтальон Рудольф Хаас. С тех пор именно Штаты — крупнейший потребитель авокадо в мире.

В последние годы экзотический фрукт обязан своим успехом увлечению американцев суперфудами, то есть продуктами с высоким содержанием белка, полезных кислот и витаминов. Благодаря высокой концентрации омега-9 и олеиновой кислоты авокадо также широко используют в производстве косметики.

Один из главных каналов распространения обсессии — социальные сети, в которых фотографиями блюд из авокадо делятся лидеры мнений вроде Ким Кардашьян или Гвинет Пэлтроу. Каждый день только в Instagram появляется до 3 млн постов, посвящённых авокадо.

Помимо салатов и сэндвичей с авокадо, которые можно найти в бранч-меню любой американской забегаловки, фрукт входит в состав гуакамоле — сверхпопулярной холодной закуски родом из Мексики.

За одну только неделю Супербоула, финала чемпионата Национальной футбольной лиги, американцы съедают 100 т гуакамоле. Они макают в него около 9,2 т чипсов и запивают 1,2 млрд л пива.

Недавно в Нью-Йорке открылся первый в мире бар, в котором авокадо входит в состав абсолютно всех блюд. Starbucks на волне популярности суперфуда ввёлв меню органический соус из авокадо. Правда, случилось это в самый неудачный момент.

Плохая погода, бандиты и жуки-паразиты

Производитель авокадо №1 в мире — Мексика. 80% урожая мексиканцы съедают сами. Но и оставшиеся 20% — половина мирового экспорта. Главный импортёр мексиканских авокадо — предсказуемо США.

В Мексике бизнес на авокадо становится более прибыльным занятием, чем торговля марихуаной. Под плантации незаконно вырубают сосновые леса. Часть рынка контролирует зловещий картель Los Caballeros Templarios, который обвиняют в рэкете, похищениях людей и убийствах.

92% мексиканских авокадо производит юго-западный штат Мичоакан. Обычно там идеальные условия для выращивания этих фруктов, но не этой весной, когда в регионе периоды засухи сменялись обильными дождями. В итоге нынешние цены — самые высокие за последние 19 лет.

Плантации авокадо есть и в Калифорнии. Но и местным фермерам в этом году не повезло: засуха и нашествие жуков-паразитов вполовину снизилиурожайность.

Американские рестораторы пока не знают, как справиться с проблемой. Одни терпят убытки, переплачивая поставщикам, другие вынуждены убирать блюда с авокадо из меню или даже подменять фрукт бататом.

Распространение эпидемии

Другие крупные производители авокадо — Доминиканская Республика, Перу, Индонезия и Колумбия — в этом году тоже не могут похвастаться хорошими урожаями. Из-за этого авокадовый кризис поражает всё новые рынки.

В Новой Зеландии дефицит привёл к всплеску магазинных краж. Это случилось, когда стоимость плода превысила $4 за штуку.

На авокадовой игле плотно сидит Япония и некоторые европейские страны, например Великобритания, где с прошлого года потребление авокадо выросло почти на треть.

Однако наибольший ажиотаж вокруг авокадо за пределами США наблюдается в Китае. Страна влюбилась в этот фрукт в 2015 году, и с тех пор импорт вырос на 250%.

В отличие от американцев, китайцы любят авокадо не за пищевые характеристики: он проигрывает манго или дуриану по вкусу и при этом высококалориен, что для Китая, где 45% населения считают себя полными, — фактор откровенно негативный. Дело в том, что «груша аллигатора» (так авокадо называют в Новом Орлеане) стала для китайцев одним из символовамериканского образа жизни и показателем статуса. Авокадо покупают представители китайского среднего класса и те, кто хочет в него влиться.

Чтобы прокормить себя, Китай пытается культивировать авокадо сам. Экологов эта перспектива пугает. Чтобы вырастить 1 кг авокадо, нужно 272 л воды, а Китай и так страдает от нехватки водных ресурсов.

В России тоже кризис

Нехватка авокадо уже заметна и в России. 90% фруктов поступают к нам из Израиля, Кении и Перу. Но проблема в том, что кенийский урожай в этом году уже закончился, Перу перенаправляет поставки в США, а в Израиле авокадо пока не поспели.

Ушлые трейдеры используют момент и завышают цены. Так, директор сети магазинов Allfoods (Ginza Project) Марина Устименко жалуется, что с июля средняя цена за 1 кг авокадо увеличилась вдвое: с 400 до 850–1000 рублей.

Некоторые ритейлеры, например «Дикси», решили не переплачивать и оставили своих покупателей без авокадо. В этой ситуации вся надежда на Израиль.

По материалам издания - Секрет Фирмы

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