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02 мая 14:45

В курортной Анталье запретили распивать алкоголь вне отелей и баров

Власти курортной турецкой провинции Анталья ввели запрет на распитие алкогольных напитков, который в том числе касается иностранных граждан. Согласно новым правилам, запрещается употреблять спиртные напитки за пределами отелей, кафе и баров

Фото: turkeyin.ru

Власти курортной турецкой провинции Анталья  ввели запрет на распитие алкогольных напитков, который в том числе касается иностранных граждан. Согласно новым правилам,  запрещается употреблять спиртные напитки за пределами отелей, кафе и баров.

В управлении безопасности Антальи сообщили, что в провинции вводится запрет на употребление алкоголя в таких местах, как открытые для общественного пользования парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги.

Алкоголь запрещено употреблять в зонах для пикника, местах проведения археологических раскопок, зданиях железнодорожных вокзалов и автостанций, на улицах, в переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий, культовых сооружениях, заброшенных зданиях, строительных площадках, помещениях для банкоматов, пространствах под мостами, прогулочных зонах в пределах границ муниципалитетов, а также в любых транспортных средствах вне зависимости от места их парковки, сообщает «Интерфакс».

Штраф за нарушение правил составит 100 турецких лир (около 28 долларов США).

Генеральное консульство России в Анталье обратилось к соотечественникам с просьбой серьезно отнестись к запрету на распитие алкоголя.

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