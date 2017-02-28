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Евросоюз
Екатерина Тарасова
28 февраля 00:54

В Датском королевстве стало тесно

Из парламента Дании прозвучали призывы к Германии отдать территории

Вице-председатель Датской народной партии (ДНП), второй по значению политической силы в местном парламенте, Серен Эсперсен выступил с неоднозначным заявлением. Неожиданно он предъявил к Германии территориальные претензии. Политик и его партия планируют добиваться возвращения южного Шлезвига, который сегодня находится в ФРГ. Естественно, при этом он рассчитывает не на добрую волю германских властей, а на поддержку датского меньшинства соседней страны. «Мы очень хотели бы иметь Данию до реки Айдер», - ничтоже сумняшеся заявляет Эсперсен.

Река Айдер делит федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн примерно пополам. Если передвинуть до нее границы Дании, то в составе этой страны окажутся такие города, как Фленсбург, Шлезвиг, Рендсбург, а также остров Зилт в Северном море. Германии остается столица земли Киль.

Южная часть полуострова Ютландия была предметом споров и войн сначала между герцогами Шлезвига и Гольштейна, потом между Данией и Пруссией (позже Германской империей). В XIX веке в результате очередной войны Дании пришлось отказаться от Шлезвига и Гольштейна, но после Первой мировой в 1920 году Дания получила Северный Шлезвиг. Южный остался в Германии, однако и сегодня там проживают около 45 тысяч датчан. На них и рассчитывает Эсперсон, говоря «это наша надежда, это наша мечта». Популист подкрепляет свои словами тем соображением, что в истории нет ничего вечного, и границы постоянно изменяются.

Впрочем, отклика «собиратель земель» среди датского меньшинства не находит. Южношлезвигское объединение избирателей (ЮОИ), которое представляет это меньшинство и имеет депутатов в земельном ландтаге, призывает отказаться от опасной идеи раз и навсегда. Мир между странами, который достигнут путем многих войн и компромиссов, не должен подвергаться испытанию. «Опасной затеей» идею Эсперсена назвал и лидер фракции ЮОИ в ландтаге Ларс Хармас.   

Затея действительно не так безобидна, ибо подкрепляется немаленьким политическим весом как Эсперена, так и его партии. ДНП образует вторую по численности фракцию в однопалатном парламенте Дании, депутаты от нее представлены и в Европарламенте. Партия всячески поддерживает правительство меньшинства премьер-министра Дании Ларса Лёкке Расмуссена, и без этой поддержки ему не удержаться. К тому же Эсперсен занимает пост председателя комитета по международным делам в парламенте Дании.

Высказывания датского политика пока не вызывают паники в политических кругах ФРГ. Хотя возможность передвижения танковых частей Бундесвера поближе к границе с Данией существует. Сам Эсперсен вероятность «танкового сражения» исключает.

Сам факт возникновения территориальных споров между странами-членами НАТО отмечается впервые. И впервые за много десятилетий видный политик говорит о пересмотре границ. Это совсем некстати сегодня, когда Евросоюз испытывается на прочность, а существование альянса на прежних условиях ставится под сомнение. Пикантность ситуации еще и в том, что в нее вовлечена Германия, страна, которая призвана сегодня восстановить пошатнувшееся евроединство.

Как бы то ни было, эту историю никто из политиков и СМИ не связывает с вездесущими «кознями Москвы», отмечает берлинская газета Tagesspiegel.

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