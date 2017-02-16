МИД РФ сообщил об охоте американских спецслужб на россиян в третьих странах
Министерство иностранных дел (МИД) предупредило выезжающих за границу российских граждан об угрозе ареста по запросу спецслужб США в третьих странах. Отметим, что аналогичные предупреждения МИД РФ публиковал в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах
Министерство иностранных дел (МИД) предупредило выезжающих за границу российских граждан об угрозе ареста по запросу спецслужб США в третьих странах. Отметим, что аналогичные предупреждения МИД РФ публиковал в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.
«Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
По данным МИД РФ, в 2016 году в США были экстрадированы четыре российских гражданина: Сенах, Сергеев и Серов из Финляндии и Вартанян из Норвегии. 13 января в Испании по запросу США был арестован программист Станислав Лисов.
«Так произошло с Константином Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а также Романом Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 года буквально выкрали с Мальдивских островов, - заявили дипломаты.
Одновременно с этим в МИД заверили, что всем российским гражданам в случае ареста за границей будет оказана необходимая помощь.