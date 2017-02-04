Повторит ли ЕС судьбу СССР?
Советская империя умирала 30 лет после смертельной идеологической пробоины, полученной на ХХ съезде КПСС
Главная угроза для будущего Евросоюза связана с опасностью утраты единства. Об этом заявил 3 февраля с.г. глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в столице Мальты, где проходит неформальный саммит ЕС. «Есть одна объективная вещь: единственная реальная угроза для ЕС может возникнуть, если мы не будем достаточно едины для решения наших вызовов», — поделился своими опасениями поляк.
Может ли распасться нынешний Европейский Союз — Европейская империя? В её основе — три элемента идеологии: политкорректность, мультикультурализм, открытость миграции разного типа: от трудовой до беженцев.
В сердце этой идеологии был нанесён сокрушительный удар сначала Брекзитом, потом — избранием президентом США Дональда Трампа, который открыто говорит о развале Еврозоны. И уж, конечно, единство ЕС не относится к числу приоритетов его внешней политики. Более того, есть подозрение, что американцы снизят уровень кураторства Европейскими делами. В последнее время
Владимир Путин и Сергей Лавров несколько раз публично ставили под сомнение самостоятельность европейской внешней политики. Приводились конкретные примеры отказа министров иностранных дел (в частности-Франции) от достигнутых в Москве договоренностей после визита в Вашингтон. Перед Брюсселем стоит задача научиться принимать самостоятельные решения, учитывающие внешнеполитические интересы всех своих участников. Что почти невозможно при сегодняшней кадровой политике ЕС, ориентированной не столько на дипломатический профессионализм, сколько на достижение баланса кадровых интересов членов ЕС.
Брекзит и Трамп, действительно, потрясли Европу, пробудили силы враждебные идеалам Маастрихтских соглашений. Значительные слои европейского населения не хотят «мира без границ» для всех. Идея национальной идентичности сегодня оказывается политически более востребованной, чем идея общеевропейских ценностей и приоритетов.
Идеологические империи распадались всегда, когда получали пробоины в корпусе идеологической целостности.
Советская империя получила, как потом выяснилось, смертельную дозу правды сначала на ХХ съезде партии, разоблачившем сталинизм, а потом «Архипелагом ГУЛАГ» Александра Солженицына. Да, после этого, ещё тридцать лет СССР существовал усилиями политиков типа Леонида Брежнева и Михаила Суслова. Все в стране делали вид, что строят коммунизм, превосходят остальной мир в образовании и культуре и перевыполняют план. Но как только ослабли репрессивные инструменты в связи с отсутствием убежденности исполнителей в правоте их применения, началась деградация. А когда естественная смена поколений привела к власти «детей ХХ съезда» в лице Михаила Горбачева и Бориса Ельцина империи не стало, все распалось и разлетелось.
Меня интересует вопрос: является ли смертельной для Единой Европы пробоина, полученная идеологией Единой Европы в 2016 году? Имею в виду временную перспективу в 10-30 лет.
Окажутся ли корни европейцев, подаривших миру такие грандиозные идеи, как права человека, свобода личности, власть закона, политическая демократия и конкуренция, крепче текущего тренда на изоляционизм и приоритет по национальному признаку? История подсказывает, что цивилизации, основанные на культуре оказывались более прочными, чем основанные на идеологии. Окажется ли культурное ядро Европы способным сохранить общеевропейскую цивилизацию в условиях эрозии европейских идеологических форматов в социальной среде мультикультурного релятивизма анклавного типа?
Цивилизация начала уступать имперскому началу, когда Европа занялась обычным для империи делом — пространственным расширением своих владений, двигаясь на Восток. Не заботясь о повсеместной качественной однородности системы взглядов, ценностей и устремлений.
Актуальная реальность для граждан ЕС все чаще входит в противоречие с провозглашенными принципами сосуществования культур и ценностей. Виной тому — бесконтрольная миграция миллионов людей, не стремящихся ассимилироваться в европейскую цивилизация, переплавиться в европейцев.
Уже нынешний год покажет, сможет ли пробуждение самосознания рабочего класса индустриального типа и крестьянства стать главным политическим фактором в борьбе правых радикалов против космополитически и либерально мыслящего горожанина, занятого в сферах постиндустриальной экономики. И окажется ли это самосознание привлекательным для молодёжи.
Россия при Владимире Путине после Дмитрия Медведева опережающим образом сделала ставку на мировоззрение Уралвагонзавода в его неприятии философии и мотивов протеста либерального типа. Отсюда, кстати, и естественное снятие барьеров восприятия Путина многими сегодняшними мировыми лидерами. Волна консерватизма — вот объяснение. Но какова длина этой волны? Кого она смоет обрушившись на берег нашей текущей жизни?
Верблюда спросили: что он любит больше: спуск или подъем? А он ответил: а ровных дорог для меня не осталось? Сегодня ровных дорог не осталось ни для кого в современном мире. Хотелось бы только двигаться вперёд и вверх, а не назад и вниз. Ну и, конечно, не хочется быть заложником чужих катаклизмов. Особенно — у соседей и важнейших партнеров. Таких, как ЕС.
Источник - Эхо Москвы