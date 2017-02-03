Глава Белоруссии поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские власти в препятствовании поставок в РФ белорусских товаров. В этой связи Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские власти в препятствовании поставок в РФ белорусских товаров. В этой связи Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело.
Александр Лукашенко считает, что глава Россельхознадзора своими действиями нанес ущерб Белоруссии.
«Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое - все эти Данкверты - люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», - заявил глава Белоруссии.
В Россельхознадзоре заявили, что любые ограничения поставок продовольствия осуществляются в строгом соответствии с существующими правилами.
«Россельхознадзор не проявляет какой-либо обеспокоенности в связи с действиями главы Белоруссии, господином Лукашенко. Со своей стороны нужно сказать, что Россельхознадзор проводил мероприятия в части ограничений и запрета ввоза определенных партий продукции с территории Белоруссии в соответствии с существующим российским и международным законодательством», - сообщила агентству ТАСС представитель ведомства Юлия Мелано.