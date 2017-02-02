Власти США сняли введенные в отношении ФСБ России санкции
Министерство финансов США разрешило американским компаниям контактировать с ФСБ России в случае, если это необходимо для оформления разрешения на экспорт в РФ некоторых продуктов. Соответствующий указ был подписан 2 февраля
Власти США после вступления в должность нового президента Дональда Трампа смягчили санкции против России. Пока речь идет только о послаблениях в отношении Федеральной службы безопасности России.
Министерство финансов США разрешило американским компаниям контактировать с ФСБ России в случае, если это необходимо для оформления разрешения на экспорт в РФ некоторых продуктов.
В указе говорится, что со 2 февраля 2017 года разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, ранее запрещенные указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Теперь американские компании могут получать лицензии и разрешения ФСБ для экспорта информационных технологий. В то же время данные послабления не касаются экспорта или реэкспорта товаров и услуг на полуостров Крым.