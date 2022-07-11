Германия заблокировала пакет помощи Украине на 9 млрд евро
Германия уже больше месяца блокирует пакет помощи Киеву в размере 9 млрд евро, который должен стать основной формой поддержки Украины Евросоюзом
Германия уже больше месяца блокирует пакет помощи Киеву в размере 9 млрд евро, который должен стать основной формой поддержки Украины Евросоюзом.
По данным издания Corriere della Sera, глава германского Минфина Кристиан Линднер выступил против того, чтобы Еврокомиссия пользовалась общеевропейским долгом для помощи Украине, как это было во время пандемии. Г-н Линднер одобрил только один транш на миллиард евро, который должны отправить Украине в июле.
Киевские власти утверждают, что им необходима помощь в размере 5 млрд долларов в месяц.
Ранее Германия не разрешила Испании передать Украине немецкие танки Leopard 2 А4. В Берлине заявили, что Мадрид должен был предварительно согласовать передачу вооружения со страной-производителем, однако этого сделано не было.