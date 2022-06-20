Жителям Мелитополя выдали российские паспорта без указания прописки
Согласно законодательству, паспорта без указания места регистрации являются недействительными. Кроме того, владелец такого паспорта может быть оштрафован на 2-3 тысячи рублей
Фото: totalhub.ru
Пророссийские власти захваченного Мелитополя выдали украинским гражданам российские паспорта без указания прописки.
Согласно законодательству, паспорта без указания места регистрации являются недействительными. Кроме того, владелец такого паспорта может быть оштрафован на 2-3 тысячи рублей.
Без регистрации человек также не сможет получить медицинскую помощь в поликлинике, зарегистрировать ребенка для получения пособий, устроить его в школу и дошкольное учреждение. Без регистрации недоступно получение СНИЛС, оформление медицинского полиса, постановка на учет в отделениях ИФНС и регистрационный учет автомобиля в ГИБДД, напоминает РИА «Мелитополь».