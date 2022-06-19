Украина с 1 июня вводит визовый режим для российских граждан
Украина с 1 июня в одностороннем порядке введет визовый режим с Россией. Это означает, что российским гражданам для въезда в страну понадобится получать визу в посольстве
Украина с 1 июня в одностороннем порядке введет визовый режим с Россией. Это означает, что российским гражданам для въезда в страну понадобится получать визу в посольстве.
Фактически это означает полный запрет на въезд в Украину для всех россиян, поскольку посольство страны в настоящее время не работает. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой еще 24 февраля - в первый день начала спецоперации.
«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Фактически мы полностью закрыли наши границы для попадания любых россиян — хороших, плохих — несмотря на их мнения относительно Украины. Это решение надо было принять еще в 2014 году», - добавил депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда.
Российские власти пока не будут вводить визовый режим для украинцев в качестве зеркального ответа.