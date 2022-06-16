Меню
Украина
Крабов и омаров признали разумными существами
Украина
16 июня 2022, 20:06

Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия

Новое оружие из США поможет украинской армии вернуть все территории, оккупированные Россией, в том числе Донбасс и Крым, заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
Фото: realtribune.ru

Новое оружие из США поможет украинской армии вернуть все территории, оккупированные Россией, в том числе Донбасс и Крым, заявил в интервью американской телекомпании CNN в четверг, 16 июня, министр обороны Украины Алексей Резников. «Мы освободим все наши территории, все, включая Крым. Крым - это стратегическая цель Киева, потому что это украинская территория», - подчеркнул Резников.

Министр отметил, что на первом этапе необходимо стабилизировать ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие потери в боях с россиянами. Далее в планах - отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до начала вторжения в Украину 24 февраля. На третьем этапе Украина обсудит с партнерами, как будет происходить освобождение территорий, включая Крым, пояснил Резников.

На вопрос CNN, не приведет ли попытка Украины военным путем восстановить контроль над Крымом к провоцированию России, которая считает этот регион своей территорией, Резников ответил: «Это не важно. Потому что они (россияне. - Ред.) увидят это в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят в Мариуполе. Это украинские земли и Крым - тоже, несмотря ни на что».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев будет возвращать Крым дипломатическим путем, когда закончится война. Тогда же Москве, по его словам, придется выплатить Киеву репарации и участвовать в восстановлении Украины. Ущерб украинской экономике и инфраструктуре Зеленский оценил в 600 млрд долларов.

Накануне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет целью номер один для украинских военных, когда они получат западное дальнобойное оружие. Он отметил, что через этот мост российская армия стягивает боевые резервы.

По мнению Марченко, ВСУ уже в конце лета смогут перейти в контрнаступление, чтобы отбить оккупированные Россией регионы.

Материалы по теме
Экс-капитан сборной России по футболу раскритиковал вторжение в Украину
Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Сейчас на главной
Ростуризм запустил турмаршрут по местам отдыха Путина
ростуризм
Ростуризм запустил турмаршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм представил туристический маршрут протяженностью около 1200 км называется «Сибирские каникулы» и проходит по территории Красноярского края, Хакасии и Тувы
Общество
Экс-капитан сборной России по футболу раскритиковал вторжение в Украину
Бывший игрок петербургского «Зенита» и экс-капитан сборной России по футболу Игорь Денисов открыто выступил против российского вторжения в Украину, назвав его «катастрофой» и «полным ужасом»
Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине
Китай
Кремль заподозрили в искажении заявлений Си Цзиньпина по Украине
В марте в ООН Китай занял нейтральную позицию на голосовании по осуждению российского вторжения в Украину. В то же время Пекин отказался от критики в адрес Москвы и выступил против антироссийских санкций
Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация»
чиновники
Блогер из Дальнегорска выложил видео, где глава города не может выговорить слово «денацификация»
Назавтра чиновник который является главой города Дальнегорск в Приморском крае попытался вручить повестку на военные сборы местному блогеру
«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне
Алексей Навальный
«Космическое путешествие продолжается» - Навальный написал первое письмо из ИК-6, куда его перевели накануне
В соцсетях Навального опубликовали письмо, в котором оппозиционер рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Internet Explorer
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer
Компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. С 15 июня на странице загрузки вместо него пользователям предлагается установить браузер Microsoft Edge
Пекари просят на хлеб
санкции
Пекари просят на хлеб
Принятая в марте 2022 года программа субсидирования производства хлеба не отвечает условиям кризиса, который привел к резкому росту всех затрат предприятий, считают в Российском союзе пекарей
В мире
США увеличат финансирование VPN-сервисов, чтобы россияне могли читать заблокированные СМИ
Власти США планируют выделить дополнительные деньги на финансирование трех крупных VPN-сервисов, которые предоставляют российским пользователям доступ к заблокированным Роскомнадзором сайтам
Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике
Территориальные споры
Канада и Дания поделили необитаемый остров в Арктике
Канада и Дания договорились о разделе острова Ганса в Арктике, о территориальной принадлежности которого они спорили с 1973 года. Этот территориальный конфликт продолжался 49 лет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России
образование
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал строить систему образования по образцам царской России
Возродить советскую систему образования в России не получится, однако власти должны пользоваться опытом прошлых поколений
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
хакеры
Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Группа анонимных хакеров «Киберпартизаны» появилась в 2020 году, свою деятельность она называет борьбой с Александром Лукашенко
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
ИКЕА
ИКЕА решила «сократить масштаб бизнеса» в России
Шведская компания IKEA решила избавиться от производственных активов в России. Компания продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях
Авторская колонка
4 года неволи - деградация общества
Меня арестовали 13 июня 2018 года в день открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. Владимир Путин старался не упасть в грязь лицом перед жителями планеты. Мундиаль прошел на высоком уровне, и у россиян возникла иллюзия о возврате политического течения в русло демократических ценностей
Шестун Александр
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
теннис
Российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом
В американской Ассоциации тенниса сообщили, что приглашение на US Open получат отдельные спортсмены, а выступать им придется под нейтральным флагом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости дальнейшего укрепления альянса
НАТО следует повысить «степень готовности» и укрепить потенциал в сфере вооружений вдоль своей восточной границы после вторжения России в Украину
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
банки
ЦБ назвал недопустимым введение банками комиссии за хранение валюты на счетах
Центробанк России назвал недопустимым одностороннее введение коммерческими банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан без их одобрения
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
Минфин
Минфин РФ частично засекретил бюджетную отчетность, объяснив это попыткой «минимизировать риск введения новых санкций»
В сегодняшнем отчете ведомства об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам
Авторская колонка
«Сверхдержавность» России – это религия
За последние три месяца как минимум три гражданина России утонули в очковых сортирах из-за их аварийного состояния – я даже не знала, что такая проблема вообще может существовать в XXI веке. И не где-нибудь в Африке. В России, мать твою. В сверхдержаве
Бирман Вероника