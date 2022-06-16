В Херсонской области рожденным после 24 февраля детям автоматически присвоят гражданство России
Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем России, объявили об автоматической выдаче детям гражданства РФ. Речь идет о детях, которые родились после 24 февраля текущего года
Фото: newsua.ru
Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем России, объявили об автоматической выдаче детям гражданства РФ. Речь идет о детях, которые родились после 24 февраля текущего года.
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС, что эти дети будут получать российские паспорта автоматически. Чиновник добавил, что дети-сироты уже стали российскими гражданами.
Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Общее число заявок превысило 10 тысяч.