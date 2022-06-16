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16 июня 2022, 09:20

В Херсонской области рожденным после 24 февраля детям автоматически присвоят гражданство России

Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем России, объявили об автоматической выдаче детям гражданства РФ. Речь идет о детях, которые родились после 24 февраля текущего года

В Херсонской области рожденным после 24 февраля детям автоматически присвоят гражданство России
Фото: newsua.ru

Новые власти Херсонской области Украины, которая находится под контролем России, объявили об автоматической выдаче детям гражданства РФ. Речь идет о детях, которые родились после 24 февраля текущего года.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС, что эти дети будут получать российские паспорта автоматически. Чиновник добавил, что дети-сироты уже стали российскими гражданами.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Общее число заявок превысило 10 тысяч.

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