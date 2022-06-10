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10 июня 2022, 01:06

Верховный суд ДНР вынес смертный приговор иностранным наемникам, воевавшим за Украину

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне украинской армии

Верховный суд ДНР вынес смертный приговор иностранным наемникам, воевавшим за Украину
Фото: sputnik-abkhazia.ru

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне украинской армии.

Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко приговорили к смертной казни, сообщает «Интерфакс».

Иностранных наемников признали в «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР».

Британские военные сдались в плен в Мариуполе, а марроканец сдался в Волновахе.

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