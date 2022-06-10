Верховный суд ДНР вынес смертный приговор иностранным наемникам, воевавшим за Украину
Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне украинской армии
Фото: sputnik-abkhazia.ru
Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор иностранным гражданам, которые воевали на стороне украинской армии.
Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко приговорили к смертной казни, сообщает «Интерфакс».
Иностранных наемников признали в «совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР».
Британские военные сдались в плен в Мариуполе, а марроканец сдался в Волновахе.