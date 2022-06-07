Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
Украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании вооружений, поставляемых странами НАТО, так как солдатам не хватает знаний по эксплуатации техники
Украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании вооружений, поставляемых странами НАТО, так как солдатам не хватает знаний по эксплуатации техники. Об этом пишет The New York Times, поговорившая с некоторыми украинскими военными.
Детали. Издание цитирует сержанта Дмитрия Писанку, который воюет в районе Херсонской области. По его словам, никто в его подразделении не знает, как работать с высокотехнологическим лазерным дальномером JIM LR. Этот прибор должен был помочь сделать точнее удары выпущенной в 1985 году пушки, которую использует часть Писанки. Но разобраться в том, как работает прибор, оказалось непросто. «Это как получить iPhone 13 и иметь возможность только звонить по телефону», — рассказал сержант.
Некоторые солдаты все-таки научились обращаться с дальномером, но их перевели на другую точку, а подразделение осталось с дорогой, но бесполезной техникой. «Я пытался научиться им пользоваться, читая руководство на английском языке и используя Google Translate, чтобы понять инструкцию», — рассказал сержант Писанка.
Еще один собеседник NYT — пограничник Андрей Никита, который перед войной прошел краткую подготовку по использованию переносной противотанковой ракеты NLAW. Теперь он пытается научить своих товарищей, как пользоваться этой техникой. По его словам, многие украинские солдаты осваивают новое оборудование по онлайн-видео и на практике. По словам Никиты, есть виды оружия, обращению с которыми нельзя научиться на интуитивном уровне, поэтому армии нужны полноценные курсы. Пока такое обучение проводится только за пределами Украины.
Западные страны объявили о масштабных поставках военной техники, но украинские войска также нуждаются в специальной подготовке. И с этим возникают проблемы. США, пообещавшие Украине помощь на сумму около 54 миллиардов долларов, до сих пор отказываются возвращать в страну военных советников, которых отозвали после начала вторжения.