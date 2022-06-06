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06 июня 2022, 19:10

Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет

Корабли Черноморского флота России отошли на расстояние больше 100 км  от береговой линии Украины, сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник

Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет

Корабли Черноморского флота России отошли на расстояние больше 100 км от береговой линии Украины, сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник.

На данный момент, по данным Киева, Россия держит в Черном море примерно 30 кораблей и подводных лодок, обеспечивающих блокаду побережья и портов. Однако полным контролем за северо-западной частью черноморской акватории России больше не обладает, утверждают украинские военные. Этот район превратился в «серую зону», говорится в сводке ВМС.

Чтобы восстановить контроль над потерянным участком, Россия развернула в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный. В связи с этим, отмечают в ВМС Украины, остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления, число которых с начала войны перевалило за три сотни.

Российские корабли покинули прибрежные районы спустя две недели после того, как США приняли решение передать Киеву ракетные системы Harpoon производства Boeing.

Поставить ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 250-300 км, и пусковые установки к ним согласилась Дания. Помимо этого Белый дом также рассматривает возможность поставок систем Naval Strike Missile от Raytheon Technologies.

Чтобы снять блокаду с украинских портов, достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, считает эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайан Кларк. 

«Если Путин будет упорствовать, Украина может устранить самые крупные российские корабли, потому что прятаться в Черном море им просто негде», — поясняет он.

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