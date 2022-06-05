Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев
Дарницкий и Днепровский районы Киева подверглись ракетным обстрелам. Как сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадал один человек
Дарницкий и Днепровский районы Киева подверглись ракетным обстрелам. Как сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадал один человек.
Удары, по словам Кличко, наносились по инфраструктурным объектам. Целью были объекты «Украинских железных дорог», заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Это первый ракетный обстрел Киева с 28 апреля. Тогда в результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе пострадали 10 человек, четыре из них госпитализированы. Погибла журналистка Вера Гирич.
Накануне по Ворошиловскому району Донецка было выпущено 40 ракет. Пострадали как минимум десять мирных жителей, повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли-сад. По данным РИА «Новости», город обстреляли ВСУ, Украинские СМИ пишут о российской провокации и отмечают скопление реактивной артиллерии в районе Макеевки около Донецка.