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Украина
31 мая 2022, 13:40

Российские ракетные удары «преднамеренно нацелены» на украинские поля, фермы и продовольственные склады

«Преднамеренные» атаки России на молочные фермы, элеваторы и сельскохозяйственные предприятия еще больше ограничивают возможности страны кормить население и развивать экономику

Российские ракетные удары «преднамеренно нацелены» на украинские поля, фермы и продовольственные склады

Украина, известная как «житница Европы», сильно зависит от сельскохозяйственного производства и экспорта. Но «преднамеренные» атаки России на молочные фермы, элеваторы и сельскохозяйственные предприятия еще больше ограничивают возможности страны кормить население и развивать экономику. 

Сельскохозяйственный сектор Украины уже сильно пострадал от российского наступления. Фермеры чаще находятся на передовой, чем в полях, сельскохозяйственные угодья страдают от обстрелов, а российская блокада не позволяет экспортировать зерно из портов.

Но помимо этих косвенных причин сельскохозяйственный промышленный комплекс Украины также стал объектом целенаправленных атак со стороны российской армии.

Кейтлин Уэлш, эксперт по продовольственной безопасности Центра стратегических и международных исследований, прокомметировала ситуацию изданию FRANCE 24 Observers.

«То, что мы видим - весь аграрный комплекс Украины является одной большой мишенью  - поля, где мы видим, что Россия установила противопехотные мины, молочные фермы, где они нападают на эти фермы и убивают скот, элеваторы, где хранится зерно и железные дороги, по которым зерно перевозится с ферм на рынки, все эти моменты. От этой войны ничего не осталось нетронутым», говорит Уэлш.

На видео, размещенном в телеграм-канале DnipropetrovskaODA 2 мая, виден ракетный удар по зернокомплексу возле Синельниково в Днепропетровской области Украины. Рядом с местом взрыва видна сельскохозяйственная техника, в частности трактора.

Официальные лица США сообщили о документальном подтверждении как минимум  шести подобных зернохранилищ, поврежденных российскими атаками по состоянию на конец марта.

Уэлш объяснила, что атаки, подобные этой, раскрывают мотивы России: «Сельскохозяйственные производители привозили сюда свою продукцию для хранения, а затем приезжали грузовики, чтобы забрать эту продукцию на экспорт. И это случай, когда мы видели полное разрушение этого складского помещения. Вокруг этого склада есть дома, которые остались практически нетронутыми, что указывает нам на то, что Россия напрямую нацелена на эти места и совершает преднамеренную атаку, чтобы нанести сельскохозяйственному сектору Украины максимальный урон». 

Другие сообщения указывают на то, что российские войска воровали зерно и сельскохозяйственную технику и переправляли их на российские территории. 

Международные чиновники опасаются, что подобная практика может оказать существенное влияние на продовольственную безопасность как в Украине, так и во всем мире.

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