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Украина
28 мая 2022, 15:17

Российские войска разбомбили завод «Артемсоль» на Донбассе, являющийся крупным экспортером соли в другие страны

По предварительной информации, удар был нанесен управляемыми ракетами 9М79-1, выпущенные комплексом «Точка-У»

Российские войска разбомбили завод «Артемсоль» на Донбассе, являющийся крупным экспортером соли в другие страны

Российские войска нанесли 26 мая ракетный удар по Соледару Донецкой области. Как пишут СМИ, в результате атаки были разрушены здания завода «Артемсоль», который остановил работу больше месяца назад из-за военных действий. Видео с места происшествия опубликовало агентство УНИАН.

По данным «Свободного радио», одна из российских ракет попала в рудники «Артемсоли», а другая упала рядом с рудником. Часть помещений завода полностью разрушены, а в остальных постройках выбиты окна.

По предварительной информации, удар был нанесен управляемыми ракетами 9М79-1, выпущенные комплексом «Точка-У». Всего было выпущено по городу минимум 4 ракеты. Одна из них была перехвачена системой ПВО.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач и часть города осталась без электричества. Регулярно обстреливается железнодорожная станция, через которую вывозили соль.

Градообразующее предприятие «Артемсоль» полностью закрывало потребности Украины в соли, а также была одним из крупнейших европейских поставщиков. Продукция завода отправлялась в Венгрию, Польшу, Грузию, Молдавию. Завод был остановлен из-за российского вторжения в Украину и приближения линии огня. В апреле с «Артемсоли» вывезли последние запасы продукции.

Остановка предприятия привела к подорожанию его продукции в Украине. Соль впервые стала дороже сахара. Так, мешок соли в 10 кг стал стоить 325 гривен (более 700 рублей), а аналогичный мешок сахара — на 65 гривен меньше. На полках магазинов самая дорогая пачка соли (гималайская) продается по 95 гривен.

Россия оккупировала и источники с высококачественными морскими солями. Поэтому, скорее всего, теперь Украине придется покупать соль за границей.

Быстро дорожает соль и в России. В марте ее цена выросла на 23%, а в апреле — на 32% год к году, согласно данным Росстата. Один килограмм стоит почти 18,5 рубля. Это самое резкое подорожание за последние 16 лет. В 2006 году соль в ряде регионов РФ подорожала, как писал «Коммерсантъ», с 5 рублей до 50 рублей за 1 кг. Этот скачок цен произошел на фоне слухов о прекращении поставок продукции «Артемсоли» из-за конфликта с Украиной вокруг цен на газ. Тогда украинская соль занимала 40% российского рынка.

Нынешний рост цен на соль в российском Минпромторге связывают с ажиотажным спросом на товары длительного хранения. Однако косвенное влияние на рост цен оказывают и санкции. Хотя мощностей отечественных предприятий, выпускающих пищевую соль, «достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка», говорят в Минсельхозе, упаковочное и фасовочное оборудование закупается в США. Импортируется и сырье для упаковки, в том числе из Германии и Южной Кореи, объясняли производители.

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