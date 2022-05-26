В Верховную раду внесли законопроект об изъятии белорусской собственности
В Верховную раду Украины внесен законопроект о признании Белоруссии «соагрессором», предполагающий также потенциальную конфискацию имущества белорусских юридических лиц на территории Украины
В Верховную раду Украины внесен законопроект о признании Белоруссии «соагрессором», предполагающий также потенциальную конфискацию имущества белорусских юридических лиц на территории Украины. В тексте законопроекта, представленного на сайте Верховной рады, упоминается планируемое введение специальных экономических мер против Белоруссии.
«Согласно нормам международного права, Беларусь является соагрессором, потому что добровольно предоставила свою территорию для Вооруженных сил РФ, чтобы те совершили акты агрессии против Украины»,— обосновывается в законопроекте введение ограничений в отношении Белоруссии.
3 марта Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии собственности РФ и ее резидентов. Он предполагает национализацию имущества и финансовых средств российских юридических лиц на Украине.