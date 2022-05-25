Украинский олигарх Ахметов решил подать иск на 17 млрд долларов против РФ из-за разрушения «Азовстали» и других объектов
По словам Ахметова, юридическая работа уже идет, претензии к РФ планируется предъявить как в национальных, так и в международных инстанциях
Украинский миллиардер Ринат Ахметов планирует подать иск на сумму не менее 17 млрд долларов к российским властям из-за разрушения завода «Азовсталь», ММК им. Ильича в Мариуполе, Авдеевского коксохима, Луганской ТЭС и десятков других объектов. Об этом он заявил в интервью изданию «НВ».
«После начала широкомасштабного наступления РФ 24 февраля 2022 года Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к РФ и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса», — сказал он.
По словам Ахметова, юридическая работа уже идет, претензии к РФ планируется предъявить как в национальных, так и в международных инстанциях. Окончательная сумма исков будет определена при их подаче. «По восстановительной стоимости оценка потерь ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 млрд долларов», — сообщил Ахметов.
Ранее Ахметов рассказал, что планирует помочь в восстановлении Мариуполя. «Мариуполь — это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был и всегда будет украинским городом», — сказал он (цитата по РБК).
Бизнесмен владеет группой «Метинвест», которой принадлежат «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Группа в апреле заявила, что Украине потеряла доступ к 30-40% своих металлургических производственных мощностей из-за остановки работы заводов, сообщило агентство Reuters. За неделю до начала войны в Украине Ахметов говорил о планах по инвестиции 1 млрд долларов в модернизацию и новые производственные мощности.
Forbes в 2021 году оценивал состояние Ахметова в 7,6 млрд долларов. Он занял первое место в списке богатейших украинцев.